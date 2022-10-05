Для комфортной и безопасной жизни

Различные нюансы внедрения системы государственного градостроительного кадастра и обеспечения безопасности дорожного движения рассмотрены на очередном заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова.

«Цифровые» города и деревни

Как доложил в ходе заседания министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, автоматизированная система государственного градостроительного кадастра выступает одним из основных инструментов обеспечения информацией о текущем и планируемом развитии населенных пунктов.

Она обеспечивает сбор, обработку и хранение цифровых генеральных планов, проектов детальной планировки (ПДП), данных о расположении зданий и сооружений, инженерной инфра­структуре, улично-дорожной сети, а также благоустройстве. Градкадастр, по словам главы МИИР, позволяет обеспечить прозрачность градостроительной деятельности, соответствие разработки и воплощения градостроительных проектов.

– Для этого нами прорабатывается внедрение уникального номера объекта. Данная унификация по аналогии с ИИН позволит обеспечить выдачу архитектурно-планировочных заданий, согласование эскизного проекта в системе в соответствии с генпланами и ПДП с исключением человеческого фактора, проводить сквозную проверку документов на соответствие целевого назначения, – пояснил Каирбек Ускенбаев.

Прозрачность данных по свободным мощностям территорий является одной из ключевых проблем для инвесторов и простого населения. На данный момент в стране действуют около 890 субъектов естественных монополий (СЕМ) в сфере ЖКХ, из которых только 21 работают в ГИС-системах.

Отмечаются проблемы предоставления данных естественными монополистами по мощности сетей и возможности подключения к ним. В текущем году по поручению Главы государства АИС ГГК выявила манипуляции с учетными данными, неоднократным их дублированием при предоставлении статистической отчетности. В связи с этим, как доложил министр, ведомством внедрено использование системы градкадастра для географической привязки актов ввода объек­тов в эксплуатацию и сверки со статистическими сведениями и базой регистра недвижимости.

Министерство также прорабатывает возможность использования данных градкадастра с уникальным номером объекта для отображения в информ­системе «Казреестр». Это позволит обеспечить пространственную привязку объектов для исключения повторного ввода данных и возможных двойных продаж жилья при долевом строительстве.

По информации местных исполнительных органов, цифровизация сетей завершена в пяти регионах республики, однако полностью соответствуют нормативу ведения градкадастра данные лишь по Атырауской области. По Жамбылской данные загружены на 90%.

– При полном финансировании к 2024 году мы обеспечим цифровизацию сетей на 100%, – заверил Каирбек Ускенбаев.

По словам министра, ввиду неполной обеспеченности актуаль­ными генеральными планами и соответствующими им проек­тами детальных планировок проблемным вопросом остается незаконная застройка населенных пунктов.

Данные раскроют

О цифровизации данных по земельным ресурсам для доступности этой информации представителям бизнеса и рядовым гражданам рассказал также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

Как сообщил глава Минцифры, доступ к оцифрованным данным организован посредством публичной кадастровой карты Единого государственного кадастра недвижимости. ЕГКН обеспечивает доступ к сведениям в различных системах земельного, градостроительного, лесного, водного и других кадастров, а также в региональных геоинформационных системах с помощью «одного окна».

Это оптимизирует процесс получения государственной услуги по предоставлению земельных участков в цифровом виде. Однако акиматами недостаточно финансируются работы по инвентаризации инженерных сетей. Багдат Мусин также акцен­тировал внимание на том, что необходима непрерывная актуа­лизация данных.

Министерством осуществляет­ся проект «Национальная инфраструктура пространственных данных», в рамках которого будет установлена единая государственная система координат и создана цифровая картографическая основа открытого пользования.

Премьер-министр подчеркнул, что открытая информация о наличии земельных участков и инженерных схем будет предоставлена населению и бизнесу в рамках реализации Послания Главы государства.

– Сейчас идет внедрение единого для всей страны градостроительного кадастра и экспертизы. Создаются интерактивные карты земельных участков и сетей инфраструктуры. Это позволит гражданам и предприятиям более оперативно подключаться к источникам инженерного и коммунального обеспечения, – сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что градостроительная экспертиза направлена на исключение фактов беспорядочной и некачественной застройки, а также на создание более комфортных условий жизни в городах. Премьер поручил до конца 2023 года обеспечить полное внедрение и автоматизацию системы государственного градостроительного кадастра, интегрировать все кадастровые информсистемы, а также довести долю инвентаризации региональных сетей до 75% к концу года, а в 2024 году – до 100%.

Опасные дороги и водители

Выступая по второму вопросу рабочей повестки, министр внутренних дел Марат Ахметжанов проинформировал, как в Казахстане обеспечивается безо­пасность дорожного движения.

Ежегодно в стране совершается свыше 13 тыс. дорожно-транспорт­ных происшествий. Более 2 тыс. человек гибнут, свыше 18 тыс. получают ранения. В то же время, по словам Марата Ахметжанова, за последние четыре года отмечается динамика снижения аварийности.

Но принимая во внимание два последних пандемийных года, когда люди жили в условиях действовавших ограничений, текущая ситуация несколько ухудшилась. Так, с начала нынешнего года возросли все показатели аварийности: количество ДТП увеличилось на 14%, погибших – на 18%, раненых – на 13%.

Высокий уровень аварийности продолжает сохраняться в Алматы, Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях. На эти регионы приходится 56% всех ДТП по Казахстану, 55% травмированных и 41% погибших.

– Одна из основных причин аварий – низкая транспортная дисциплина, – заявил глава МВД.

Так, с начала года сотрудниками полиции пресечено свыше 4,5 млн нарушений правил дорожного движения. Задержаны более 17,5 тыс. водителей в нетрезвом состоянии, лишены права управления 20 тыс. водителей, подвергнуты административному аресту 16 тыс., оштрафованы более 188 тыс. пешеходов.

– Во многом такому положению дел способствует снижение требований к автошколам и качеству подготовки водителей. Сейчас обучение осуществляют 747 учебных центров. Для их открытия с 2018 года не требуется получения лицензий и разрешений. В 2020-м прекращен государственный контроль их деятельности. Исключена административная ответственность за некачественную подготовку. Это привело к тому, что зачастую учебный процесс проводится формально, – отметил Марат Ахметжанов.

Кроме того, автопарк стареет: срок эксплуатации более половины автомашин в стране превышает 20 лет. При этом авто­владельцами не обеспечивается должный контроль технического состояния автотранспорта. После снижения требований к открытию центров техосмотра распространилась практика выдачи фиктивных талонов о его прохождении. Так, антикоррупционной службой ликвидирована ОПГ, которая продала 350 тыс. таких документов на общую сумму 600 млн тенге.

Другой, не менее важной причиной, влияющей на аварийность, является состояние дорог и дорожной инфраструктуры. По статистике, на населенные пунк­ты приходится 75% ДТП, 28% смертельных случаев по причине наезда на пешеходов. Наи­большая доля ДТП с пешеходами приходится на Астану, Алматы и Шымкент, а также Алматинскую, Жамбылскую, Туркестанскую и Мангистаускую области.

Зачастую это связано с отсутствием тротуаров, пешеходных переходов, освещения. К примеру, 19 сентября в поселке Жаналык Талгарского района Алматинской области в вечернее время на пешеходном переходе был насмерть сбит десятилетний ребенок. И это не первый случай в данном сельском округе.

Учитывая эти факторы, требуется установка более 1,2 тыс. светофоров на перекрестках, 1,6 тыс. табло «обратного отсчета», 25 тыс. дорожных знаков, 1,1 млн км дорожной разметки.

Об обеспечении безопасности дорожного движения в регионах доложили акимы областей: Жамбылской – Нуржан Нуржигитов, Туркестанской – Дархан Сатыбалды и заместитель акима Алматинской – Нуржан Кудайбергенов.

Алихан Смаилов, резюмируя выступления, отметил, что в мировом рейтинге дорожной безо­пасности Казахстан находится на 107-м месте: вероятность погибнуть в результате ДТП у нас в 11 раз выше, чем в развитых странах. За восемь месяцев на дорогах на 14% выросло число аварий при росте на 18% количества погибших.

В среднем за сутки на наших дорогах погибают 5–6 человек. В Казахстане отмечается низкий уровень культуры вождения. Установлено около 71 тыс. злостных нарушителей правил дорожного движения, некоторые из них в этом году допустили до 150 нарушений!

– Безусловно, к таким водителям надо применять жесткие меры наказания, – подчеркнул Алихан Смаилов.

Премьер-министр также обратил внимание на качество подготовки водителей. По его мнению, необходимо изменить подходы к деятельности автошкол, так как сегодня их никто не контролирует и не лицензирует.

– Нет достаточной сети авто­дромов, где можно получать первые навыки вождения. Акиматам надо рассмотреть этот вопрос совместно с представителями бизнеса, – сказал глава Правительства.

В общеобразовательных школах не возобновлено обучение детей правилам дорожного движения. Есть серьезные вопросы и к качеству проведения тех­осмотра автомашин.

Еще одной из причин аварийности, по словам Премьер-министра, является ненадлежащая дорожная инфраструктура.

– Казахстанцы постоянно жалуются на качество дорог. Например, 26 сентября в Актобе жители перекрыли объездную дорогу. Их недовольство понятно: на том участке нет освещения, пешеходных переходов, элементов безопасности. Все это оборачивалось многочисленными авариями, – привел пример Алихан Смаилов.

В целом, по его мнению, в сфере безопасности дорожного движения не в полной мере используются видеокамеры и другие технические средства контроля. Так, на автодорогах республиканского значения системы видеонаблюдения имеются только в Акмолинской области.

– Наша главная задача – выработать комплексные решения по дорожной безопасности, снижению аварийности и смертности, – подчеркнул Алихан Смаилов.

В связи с этим глава Правительства поручил провести детальный анализ роста аварийности, усилить надзор за дорожным движением на наиболее опасных участках, принять дополнительные меры по созданию безопас­ной дорожной инфраструктуры, а также расширить сеть камер фиксации нарушений.

Министерству индустрии и инфраструктурного развития поручено выработать механизм эффективного контроля качества проведения техосмотра и состояния дорог, а министерствам юстиции и внутренних дел – рассмотреть вопрос ответственности автошкол за слабую подготовку водителей.