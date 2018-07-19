​Для контроля и прозрачности

Обращения граждан – индикатор социального самочувствия в обществе. По статистике, ежегодно всеми госорганами, а их около 8 тыс., рассматривается более 2 млн обращений, из них 400 тыс. перенаправляются по компетенции.

Наличие условий в виде прос­того и быстрого способа подачи обращений позволит их рассматривать в короткие сроки – именно это и является главной целью проекта – запущенной в Актобе пилотной программы «Е-ОБРАЩЕНИЯ» в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан». Разработчиками выступили Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК и Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Граждане не всегда знают, как и куда писать обращения, не в курсе, кто и как их рассмат­ривает. Путаются в многочисленных законах, поэтому пишут сразу во все инстанции. Зачастую это приводит к привлечению сразу нескольких госорганов к рассмотрению вопроса, не относящегося к их компетенции. В итоге заявитель сталкивается с формальным ответом, а госор­ганы – с впустую потраченным временем.

Теперь же, по словам замес­тителя председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК Бахыта Абишева, система электронных обращений поможет устранить эти препятствия.

На официальной презентации проекта его разработчики путем демонстрации разъяснили основные преимущества сервиса. По словам руководителя департамента Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области Расула Медетова, с его запуском планируется обеспечить прозрачность и контроль за рассмотрением обращений, рациональное распределение нагрузки между служащими, выработку единого подхода подачи обращений. Он будет способствовать оптимизации процесса, поможет автоматизировать определение сроков исполнения обращений и осуществить интеграцию со всеми необходимыми базами данных.

В ходе презентации проекта был подписан меморандум о взаимном сотрудничестве Комитета по правовой статис­тике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК и департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Актюбинской области, а также акиматами города Актобе и региона.