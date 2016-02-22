​Для координации усилий

Как отметил ректор академии Улан Байжанов, создание этого высшего учебного заведения было обусловлено необходимостью качественной подготовки кадров для силовых органов, в том числе президентского резерва. В связи с этим подписание меморандума с Региональным хабом в сфере госслужбы станет отправной точкой плодотворного взаимодействия двух ведомств.

Отмечая значимость сотрудничества, председатель управляющего комитета Регионального хаба Алихан Байменов выразил уверенность в том, что совместные усилия будут содействовать обеспечению качественного уровня профессиональной подготовки сотрудников правоохранительной системы, а также проведению комплексной научной деятельности. Как сообщила пресс-служба академии, в рамках меморандума стороны будут направлять скоординированные усилия на обучение сотрудников правоохранительной системы и совместные исследования фундаментального и прикладного характера.