Для Кызылорды выделят почти полтора миллиарда тенге на покупку в 2023 году 150 современных автобусов

– В 2022 году Кызылординский автобусный парк через «Фонд развития промышленности» приобрел в лизинг 150 автобусов на сумму 1 миллиард 430 миллионов тенге, – рассказал областной аким. – Часть этих транспортных средств уже доставили, остальные прибудут в начале нынешнего года.

По его словам, в нынешнюю зиму особенно растет спрос на общественный транспорт. Ведь владельцы частных автобусов, обслуживающие маршруты в областном центре, пренебрегают своими обязанностями. Не выезжают на линию рано утром и поздно вечером, что вызывает справедливые нарекания горожан.

Поэтому, чтобы решить проблему кардинально, акимат области в 2023 году намерен направить на развитие местного автобусного парка 1 млрд 434 млн тенге.

В Кызылорде часть городских линий обслуживается пока несколькими небольшими частными автопредприятиями. Поступление же в муниципальный автопарк большой партии современных автобусов позволит открыть новые маршруты, охватить городские окраины и, возможно, заместить мелких частников там, где они явно не справляются.

Пока же жители города жалуются в соцсетях на то, что отдельные улицы Кызылорды остаются без автобусного сообщения, что после семи вечера на многих маршрутах ощущается нехватка автобусов и что по иным линиям курсируют маловместительные старые машины.

Люди пишут в социальных сетях: «Облакимат, выделите нам, жителям пригородных аулов Махамбет и Наурыз, новый автобус для маршрутов № 2, № 12, район у нас большой, народу – студентов, школьников – очень много, нужны автобусы!», «Минимум до 21.00 общественный транспорт запустите, пожалуйста!», «Частников на линиях много, каждый сам себе хозяин. Отдайте маршруты автобусному парку!».

И новость о том, что в город начинают прибывать новые автобусы для автопарка, обрадовало население. Тем более что машины эти вместительные, удобные, в том числе для маломобильных граждан.

Как сообщили в АО «Фонд развития промышленности», поступающие в город автобусы произведены отечественной компанией, оснащены кондиционерами, поручнями на передних и задних площадках, защитными полосами у боковых стекол, зеркалами с электроподогревом, пятью камерами видеонаблюдения, системой видеозаписи, указателями маршрутов, механическими пандусами для людей с ограниченными возможностями.