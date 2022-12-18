Для лечения детей пострадавших в ДТП в Актюбинской области могут привлечь медиков из Астаны

Фото пресс-службы акимата Актюбинской области

Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов посетил детскую больницу, где 8 детей-спортсменов, пострадавших в ДТП, получают лечение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Пятеро детей находятся в реанимационном отделении в стабильно тяжелом состоянии.

Состояние троих детей средней степени тяжести, они получают лечение в хирургическом отделении.

Глава региона встретился с родителями, заверив их в том, что медицинская помощь детям оказывается в полном объёме, за ними ведется круглосуточный контроль. Больница обеспечена всем необходимым оборудованием и лекарствами.

Ералы Тугжанов поручил руководству управления здравоохранения обеспечить высококвалифицированную медицинскую помощь детям, при необходимости будут приглашены специалисты из клиник г. Астана.

Напомним, что минивэн с детьми перевернулся на трассе "Актобе – Болгарка - Шубаркудук" 17 декабря. Один ребенок погиб на месте.

Всего в салоне находилось 11 человек, которые ехали на соревнования по волейболу. Девять детей и двое взрослых. 21-летний тренер команды в коме.

За рулем авто находился 32-летний завуч спортшколы, который по результатам экспертизы был трезв.

В настоящее время по данному инциденту ведется расследование и находится на строгом контроле главы области.