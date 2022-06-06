Для лучшего будущего

Олег Цепкин, наблюдатель, член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству

и государственному строительству

Наши коллеги с семи часов утра присутствовали на открытии участков для голосования в столице и городах страны. В Нур-Султане очень организованно прошло открытие участков. По своему впечатлению и по отзывам коллег, все комиссии к открытию были подготовлены, ждали первых участников референдума. На некоторых участках уже была очередь до открытия.

Наблюдатели посмотрели организацию, оснащенность, квалификацию членов комиссий по референдуму. Замечаний не было.

Настроение у членов комиссии позитивное, у голосующих – хорошее. Самое главное – ожидания граждан Казахстана. Мы после голосования услышали мнения о том, как относятся жители к изменениям, предлагаемым в Конституцию. Конечно, люди рассчитывают на стабильное развитие государства, что улучшится благополучие, социальное обеспечение, то есть все необходимое для жизни в комфортных условиях.

Наша делегация накануне провела встречи и в Парламенте, и в комиссиях по референдуму, провели консультации со многими специалистами, участвовавшими в разработке изменений в Конституцию.

Президент Токаев в своих интервью также говорил, что одна из целей нынешних изменений – обеспечить в будущем стабильное развитие Казахстана.

Перед руководством Казахстана, на мой взгляд, стояла задача не допустить риски, с которыми страна столкнулась в начале этого года. Наверное, в качестве промежуточных выводов можно признать: хорошо и правильно, что руководство страны оперативно отреагировало на такие события и очень быстро подготовило изменения в Конституцию.