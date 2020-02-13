​Для лучших практик

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Татьяна Миронюк, исполнительный директор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть»:

– Республиканский фронт-офис поможет скоординировать волонтерские потоки по всей республике и выбрать наиболее важные проекты общеказахстанского значения. Во многом, на мой взгляд, фронт-офис окажет поддержку уже существующим, действующим проектам, придаст им динамизма и эффективности. Волонтерам на базе фронт-офиса будет оказываться практическая и методическая поддержка для успешной реализации заявленных ими инициатив.

К сожалению, до части добровольцев из регионов не всегда посту­пала актуальная информация о развитии волонтерства в нашей стране, о том, как можно действовать в этом направлении, в каких программах принять участие. Теперь, с открытием республиканского фронт-офиса, ситуация, как я убеждена, исправится в лучшую сторону. Ведь в числе функций фронт-офиса – разработка обучающих программ, организация единой информационно-имиджевой политики, консультирование населения.

В поддержке волонтеров нуж­даются молодежь села, воспитанники детских домов, ветераны и одинокие пенсионеры. Благодаря работе волонтеров можно решить множество проблем. Например, урегулировать вопросы в сфере правовой грамотности и экологии, сохранения культурного наследия страны. Новый фронт-офис позволит активно вовлекать граждан в международные волонтерские инициативы, решающие глобальные и региональные вопросы. Участие казахстанцев в международных добровольческих программах и других инициативах позволит познакомиться с опытом разных государств и привлечь в нашу страну лучшие волонтерские практики.

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