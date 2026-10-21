Для любителей природы и семейного отдыха

На территории экопарка обустроены зоны отдыха, беседки и смотровые площадки. Общая протяженность проложенных пешеходных маршрутов составила­ 2,4 км. В перспективе здесь планируется организовать веревочный парк и продлить прогулочные маршруты. В экопарке уже высажено 200 деревьев.

Заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов на церемонии открытия отметил, что сегодня уделяется особое внимание развитию туристической инфраструктуры и соз­данию комфортной среды для населения региона:

– Реализация проектов по созданию экопарков позволит расширить возможности для отдыха на природе, в том чис­ле для жителей Астанинской агломерации. Важно, чтобы у людей было больше доступных и благоустроенных мест, где можно провести время с семьей и отдохнуть от городской суеты.

Dara Resort стал частью большой работы по развитию экологичес­кого туризма в регионе. Всего в Акмолинской области планируется создать семь экопарков. Напомним, что в начале этого года аналогичный объект открылся в Зеренде, еще один крупный экопарк создается в Аккольском райо­не на территории резиденции Wyndham. Таким образом, до конца года в регионе будут работать три экопарка. В 2027-м планируется открытие двух объектов – в Аршалынском и Целиноградском районах, и еще одного в 2008 году – в областном центре.