В селе Аккаин Целиноградского района открылся новый современный экопарк Dara Resort, сообщает пресс-служба областного акимата. Туристический объект уже успел привлечь около 1,5 тыс. гостей в период своего технического открытия. Новая локация призвана стать точкой притяжения для любителей природы и семейного отдыха, подтверждая высокий спрос на загородный туризм вблизи столицы.
ПопулярноеВсе
Между узнаваемостью и неизвестностью
Жить без ограничений
Наша шпага – сильнейшая в мире!
Участницы Итогового турнира WTA
Первый школьный военный оркестр
На благо будущих поколений
Датский вызов
Для талантов нет границ
Что ИИ может изменить в здравоохранении Казахстана?
Сквозь сито плей-офф
От конституционного замысла – к общественному доверию
Учитывать интересы каждой стороны
Распоряжение Главы государства о назначении
Распоряжение Главы государства о назначении
АПК республики: от роста агропроизводства к технологической модернизации
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Курс на развитие
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Не просто выслушать, а найти решение
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Король и Королева Бельгии вылетели в Алматы
Досадная осечка в Хабаровске
Ставка на передовые технологии
Требуется комплексный подход
Постановочная вырубка деревьев в роще Баума – в суде огласили еще один эпизод обвинения по делу Санжара Бокаева
«Барыс»: три победы и одна осечка
Молочную ферму с 12 роботами запустили в Акмолинской области
Поэтический мир Куляш Ахметовой
Читать, размышлять, спорить
Голос эпохи
Доить, так с музыкой!
Глава КФФ ознакомился с ходом строительства нового стадиона в Актобе
Экологическая культура впервые возведена в ранг конституционных принципов Казахстана - Токаев на саммите в Ереване
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
Распоряжение Главы государства о назначении
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Усилена работа по восстановлению Арала и сохранению Каспия
Президент объявил в стране общенациональный траур
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы
Депутат Курултая Татьяна Савельева досрочно сложила полномочия
На встрече с Халық Қаһарманы
День учителя отмечают в Казахстане
Официально объявлен бой Алимханулы за титул чемпиона мира
Архив
- [[year]]
- [[month.label]]
- [[day]]