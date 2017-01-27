​Для медицинской поддержки

На Универсиаду приедет всемирно известный спортивный врач, травматолог-ортопед Медицинского комитета UEFA и национальной сборной Турции по футболу, профессор Мехмет Биннет.

Как подчеркивает оргкомитет Универсиады, соревнования международного уровня не обходятся без травматизма спортсменов. По данным Научно-исследовательского центра спортивного травматизма (Осло, Норвегия), на зимней Олимпиаде-2010 в Ванкувере травматизм спортсменов разной степени тяжести составил более 10%, а самым опасным видом спорта признали сноубординг, где травмы получили 16 из 22 спортсменов. Без травм не обходится и хоккей, горные лыжи, фигурное катание и прыжки с трамплина. Чаще всего участники соревнований повреждают коленные суставы (около 50% от всех спортивных травм) и голено­стоп (10%).

Как подчеркивает Мехмет Биннет, качественная медицинская поддержка на спортивно-массовых мероприятиях подобного уровня заключается не только в оказании первой медицинской помощи, но и ряде других мероприятий, направленных на сохранение здоровья спортсменов и профилактику травматизма. Это возможно только в условиях высококвалифицированной ортопедо-травма­тологической помощи и синхронизации звеньев «спортсмен – тренер – врач».

Ожидается, что, помимо бесплатных консультаций для казахстанцев, Мехмет Биннет, который пробудет в Алматы с 28 января по 2 февраля, примет участие в программе медицинской составляющей Универсиады. В ней значатся Международный семинар для специалис­тов в области спортивной медицины на тему «Современные подходы в лечении спортивных травм», встречи специалистов на высшем должностном уровне для обсуждения сотрудничества в области развития спорта и медицины между Турцией и Республикой Казахстан.