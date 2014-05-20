Для начала – рекорд Азии

Спорт
769

Перед красочной, эмоциональной церемонией торжественного открытия соревнований на стрелковом стенде им. Александра Асанова организаторы провели пресс-конференцию. Больше всего вопросов журналисты адресовали председателю Агентства РК по делам спорта и физической культуры Тастанбеку Есентаеву, президенту Федерации стендовой и практической стрельбы Казахстана Тимуру Исатаеву и генеральному секретарю Международной федерации стендовой стрельбы (ISSF) Францу Шрайберу (Германия). 

Тастанбек Есентаев сообщил собравшимся о том, что в нашей стране в нынешнем году пройдет более трех десятков столь же высоких по рангу стартов. И это – свидетельство крепнущих связей атлетов Казахстана с мировым спортивным сообществом. Кубок мира по стендовой стрельбе для республики, конечно, исключительно важное событие. К проведению столь престижных состязаний наша федерация шла несколько лет, а последние два года вплотную занималась тщательной подготовкой к розыгрышу. 

Говоря о сложностях на пути к проведению Кубка мира, Тимур Исатаев отметил, что в организационном плане их не оказалось вообще, труднее всего было этот турнир заполучить: сегодня желающих принять сильнейших стрелков планеты – великое множество, 4 этапа соревнований ежегодно проводятся на четырех континентах, и азиатский 2014 года в конце концов решили «подарить» Казахстану.

Франц Шрайбер объяснил, почему. Все предыдущие годы представители азиатской федерации, проводившие в Алматы чемпионаты континента и участвовавшие в других международных соревнованиях, докладывали руководству ISSF о том, что они открыли на карте Азии новую страну с отвечающим всем высочайшим требованиям стрелковым стендом, радушными хозяевами, умелыми организаторами. 

Этап Кубка мира было решено проводить здесь, и, приехав в Алматы, Франц Шрайбер убедился, что все ранее им слышанное в реальности соответствует действительности и даже превосходит ожидания.

Стрелковые стенды Алматы собрали очень сильный состав участников. Это подтвердил и первый день соревнований, когда на круглом стенде спортсменка из Таиланда Сутия Джиевчаломмит установила новый рекорд Азии и получила за это приз – автомобиль Ford Mondeo. Еще «круче» оказался состав призеров в этом виде: золотую медаль победительницы этапа получила трехкратная чемпионка Олимпийских игр Кимберли Сьюзан Роуд (США), на 2-м месте расположилась олимпийская чемпионка Пекина Кьяра Кайнеро (Италия), на 3-м – чемпионка мира Кристина Венцель (Германия).

Юрий ЛИФИНЦЕВ
фото Никиты БАСОВА

Популярное

Все
Томография для артефактов
Итоги встречи с «Реалом»
Объединенные творчеством
Будни уникального путепровода
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Борьба с наркоманией дает результаты
Шахматная дипломатия в действии
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
Основа качества жизни и фундамент стабильности
А я и здесь не промолчала
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
В Шымкенте строят канал Каусар
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
День труда
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Команда Казахстана по плаванию установила рекорд страны на …
Казахстанец завоевал «золото» ЧА по плаванию в Индии
Еще две медали
Игры стран СНГ пройдут в Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]