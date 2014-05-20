Перед красочной, эмоциональной церемонией торжественного открытия соревнований на стрелковом стенде им. Александра Асанова организаторы провели пресс-конференцию. Больше всего вопросов журналисты адресовали председателю Агентства РК по делам спорта и физической культуры Тастанбеку Есентаеву, президенту Федерации стендовой и практической стрельбы Казахстана Тимуру Исатаеву и генеральному секретарю Международной федерации стендовой стрельбы (ISSF) Францу Шрайберу (Германия).

Тастанбек Есентаев сообщил собравшимся о том, что в нашей стране в нынешнем году пройдет более трех десятков столь же высоких по рангу стартов. И это – свидетельство крепнущих связей атлетов Казахстана с мировым спортивным сообществом. Кубок мира по стендовой стрельбе для республики, конечно, исключительно важное событие. К проведению столь престижных состязаний наша федерация шла несколько лет, а последние два года вплотную занималась тщательной подготовкой к розыгрышу.

Говоря о сложностях на пути к проведению Кубка мира, Тимур Исатаев отметил, что в организационном плане их не оказалось вообще, труднее всего было этот турнир заполучить: сегодня желающих принять сильнейших стрелков планеты – великое множество, 4 этапа соревнований ежегодно проводятся на четырех континентах, и азиатский 2014 года в конце концов решили «подарить» Казахстану.

Франц Шрайбер объяснил, почему. Все предыдущие годы представители азиатской федерации, проводившие в Алматы чемпионаты континента и участвовавшие в других международных соревнованиях, докладывали руководству ISSF о том, что они открыли на карте Азии новую страну с отвечающим всем высочайшим требованиям стрелковым стендом, радушными хозяевами, умелыми организаторами.

Этап Кубка мира было решено проводить здесь, и, приехав в Алматы, Франц Шрайбер убедился, что все ранее им слышанное в реальности соответствует действительности и даже превосходит ожидания.

Стрелковые стенды Алматы собрали очень сильный состав участников. Это подтвердил и первый день соревнований, когда на круглом стенде спортсменка из Таиланда Сутия Джиевчаломмит установила новый рекорд Азии и получила за это приз – автомобиль Ford Mondeo. Еще «круче» оказался состав призеров в этом виде: золотую медаль победительницы этапа получила трехкратная чемпионка Олимпийских игр Кимберли Сьюзан Роуд (США), на 2-м месте расположилась олимпийская чемпионка Пекина Кьяра Кайнеро (Италия), на 3-м – чемпионка мира Кристина Венцель (Германия).

Юрий ЛИФИНЦЕВ

фото Никиты БАСОВА