Для наживы все средства хороши? Татьяна ЕВСЕЕВА

Пока люди курят…

Десять лет назад была принята Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака – первый межправительственный договор, подписанный с целью внести кардинальные изменения в борьбу против табака во всем мире. Кстати, за десять лет РКБТ ВОЗ стала одним из наиболее широко поддерживаемых договоров в истории Организации Объединенных Наций – 180 стран, подписавших его, представляют 90% мирового населения.

Почему из табака делают такого монстра? По мнению специалистов, табакокурение – самая серьезная отдельно взятая причина заболевания раком в мире. Ежегодно 8,2 млн. человек умирают от рака, порядка 1,6 млн., или 20%, этих случаев смерти связаны с табаком. В текущем году в общей сложности более 6 млн. человек могут умереть от болезней, связанных с курением, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, хронических болезней легких и рака.

– Во Всемирный день борьбы против рака мы должны подтвердить свою приверженность дальнейшему сокращению употребления табака, чтобы освобождение от него человечества стало реальностью, – пишет в статье руководитель Секретариата Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака доктор Вера Луиза да Коста э Сильва. – Не так давно курить было модно. На ТВ, рекламных щитах и в журналах изобиловала реклама, прославляющая курение. На концертах и спортивных мероприятиях табачная индустрия распространяла бесплатную продукцию и брендовые рекламные изделия. И все, начиная с вашего отца и заканчивая вашим врачом, курили повсюду – в автомобилях, лифтах, ресторанах, дома и даже в больницах. Так было в 1980 годы.

В это же время я начала лечить больных раком легких в одной из больниц Бразилии и увидела собственными глазами последствия курения. За шесть лет, что я там работала, многие пациенты ушли из жизни, часто в течение двух лет с момента диагностирования болезни. Моя мать также умерла от рака. Несколько лет спустя мой отец умер от этой же болезни. Оба подвергались воздействию дыма. Мой отец курил, а моя мать годами вдыхала его вторичный дым. В результате я убедилась в необходимости предотвратить рак, сосредоточив конкретное внимание на главном факторе риска его возникновения – табаке.

Законом по табаку

В настоящее время 80% стран, ратифицировавших РКБТ ВОЗ, приняли новое законодательство по борьбе против табака или усилили существующее законодательство. За последние пять лет средняя цена пачки сигарет возросла почти на 150%, и во многих странах действует требование, чтобы графические предупреждения о вреде для здоровья занимали по крайней мере 75–85% поверхности сигаретных упаковок.

Всеобъемлющий запрет на курение, охватывающий как рабочие места в помещениях, так и общественные места, транспорт и не допускающий исключений, был введен 48 странами, что представляет собой десятикратное увеличение по сравнению с 2005 годом. В настоящее время начался процесс освобождения от дыма открытых мест, например, пляжей и общественных парков. Многие страны поставили перед собой высокие цели: освободиться от табачного дыма или добиться того, чтобы табачные изделия употребляли менее 5% населения.

Так какие же наказания уготованы курильщикам? В Финляндии, одной из первых стран, вступивших на нелегкий путь борьбы с никотином, первый антитабачный закон был принят еще в 1977 году, когда другие государства не думали ни о чем подобном. Сейчас здесь можно курить лишь в собственном доме и на природе, в удалении от общественных мест. Штраф за нарушение этого правила составляет 150 евро для людей старше 21 года, а для несовершеннолетних обычно заканчивается заключением под стражу и судебным разбирательством.

В регионах Великобритании действуют разные наказания за нарушение закона о курении. Дымить сигаретой можно у себя дома, в лесу, в гостинице или находясь в тюрьме. И отдельной строкой в законе прописан запрет на курение на стадионах, причем штраф за это составит 2 500 евро, тогда как за обычное нарушение в два-пять раз меньше.

Франция оказалась чуть более лояльной к своим табакозависимым гражданам. Им позволено пускать дым дома, в лесу и на открытой веранде кафе. Естественно, эти «летники» забиты людьми даже в ненастную погоду. Кстати, размеры штрафов меньше, чем в большинстве европейских стран – всего 68 евро для частных лиц и 135 евро для организаций.

Зато в Греции штрафы куда круче. В стране с самым малым числом мест для курения могут наказать штрафами в 3 000 и 10 000 евро за первое и последующие нарушения. И в то же время здесь легче всего договориться с полицейским, избежать опустошения кошелька. В Индии, где запретов не меньше, относятся к ним еще более безразлично и спокойно курят прямо под табличками. Объясняется это тем, что сумма штрафа лишь ненамного превышает стоимость пачки сигарет.

Компании не дремлют

Однако война против табака еще не завершена. Все еще ожидается, что к 2030 году ежегодно будут умирать 8 млн. человек, поскольку они курят или подвергаются воздействию вторичного табачного дыма. Растет популярность таких альтернативных изделий, как водяные трубки, бездымный табак и элект­ронные системы доставки никотина. Рынок незаконных табачных изделий по-прежнему поставляет одну из каждых десяти сигарет, потребляемых в мире.

Мир, как считают доктора, которым приходится сталкиваться с последствиями курения, и некурящая часть населения должны сплотиться против табачной индустрии. Табачные фирмы все еще расходуют десятки миллиардов долларов в год на рекламу, продвижение табачных изделий и спонсорство за их счет. Они непрерывно оспаривают меры регулирования, принимаемые правительствами по защите наших детей и внуков от привыкания к их продукции.

Табачные корпорации, к примеру, пытаются обойти усиление антитабачного закона посредством увеличения числа своих сигарет. Одна из компаний в марте 2014 года задекларировала выпускаемые ей пачки с 25 сигаретами вместо привычных 20 штук.

Табачные компании контратакуют в ответ на возникновение антитабачных законов по всему миру. Они предупреждают страны о том, что их законы, направленные против табака, нарушают распрост­ранение торговли и инвестиционных соглашений, в перспективе увеличивая затраты на продолжительные битвы в суде, адвокатов по проблемам здоровья и официальные органы здравоохранения.

За последние годы стратегия набрала силу, поскольку темпы курения в развитых странах упали, и табачные компании пытались проникнуть на развивающиеся рынки. Официальные лица в отрасли говорят, что на данный момент есть всего несколько случаев активных судебных тяжб, и что законные возражения правительствам – обычное дело для основных игроков, чьи интересы затронуты.

Но оппоненты табачных компаний говорят о том, что стратегия направлена на запугивание стран с низким и средним уровнем развития в плане того, чтобы принять во внимание одну из серьезнейших угроз здоровью – табакокурение. Они также говорят о том, что законодательная тактика на данный момент подрывает важнейшее мировое соглашение в сфере охраны здоровья – Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака, которая направлена на снижение табакокурения путем усиления ограничений на рекламу, упаковку и продажу табачных продуктов.

Обеспокоенная ростом курения сигарет среди молодых женщин Намибия приняла закон о контроле табака в 2010 году, но очень быстро оказалась под огнем табачной индустрии в связи с жесткими предупреждениями о том, что новое положение нарушает обязательства страны в части международных договоров. Правительство этой страны, напуганное возможными затратными судебными баталиями, все же пытается внедрить закон, в котором содержатся требования ограничения рекламы или же размещения на пачках огромных предупреждений о вреде для здоровья.

В развивающихся странах в 1970–2000 годы потребление табака выросло вдвое, об этом говорится в отчете ООН. Большая часть роста пришлась на Китай, однако значительный рост также зарегистрирован в Африке, где масштабы курения издавна были небольшими. Более чем три четверти всех курильщиков проживает в развивающихся странах.

Глава ВОЗ Маргарет Чен заявляла, что принятые в судебном порядке меры против Уругвая, Норвегии и Австралии были «приняты умышленно для того, чтобы внушить страх» в странах, пытаю­щихся снизить объемы табакокурения.

Табачные компании пытаются противостоять законодательству как в развитых, так и в развивающихся странах. Офи­циальные лица в отрасли говорят о том, что уважают усилия, предпринимаемые странами в сфере охраны общественного здоровья, но встречаются с трудностями при продвижении своих брендов, поскольку государства блокируют рекламу сигарет. Зачастую единственным местом, остающимся для рекламы, жалуются они, остается упаковка, и даже здесь размеры сжимаются, так как в некоторых странах, к примеру, в Австралии, требуют, чтобы упаковку разукрашивали шокирующими картинками с раком, а названия брендов набирали мельчайшим шрифтом. И представители табачной идустрии говорят: насильное избавление от наших марок приводит к снижению уверенности наших потребителей в происхождении и качестве продуктов, требование об огромных предупреждениях на упаковках с сигаретами нарушает их права на интеллектуальную собственность.

Одна из юридических баталий на протяжении нескольких лет идет в Австралии, где табачная отрасль даже потерпела поражение в нескольких судах.

– Они стараются запугать всех, – говорит директор австралийского Центра Маккейба по праву и раку Australia, обеспечивающий юридическую поддержку странам, которым бросили вызов табачные компании, Джонатан Либерман.

Многие развивающиеся страны находятся в невыгодной позиции в случае рассмотрения инвестиционных исков, потому что они не могут обеспечить специализированную законодательную экспертизу или у них просто нет ресурсов для борьбы. Компании даже платят странам для того, чтобы те подавали иски против других стран во Всемирную торговую организацию.

Борьба продолжается

И все же курение больше не считается социально приемлемым поведением и запрещено во многих местах. Медицинская информация об опасностях курения доступна населению. Страны стараются еще больше сплотиться, защищая здоровье своих граждан. Десятая годовщина РКБТ ВОЗ, как считает Вера Луиза да Коста э Сильва, позволяет увидеть, как скоординированные и многосекторальные национальные и международные действия в области борьбы против табака могут «денормализовать» фактор риска и продвинуть новые направления в области защиты здоровья. Она показывает, что сектор здравоохранения действительно может побудить другие социальные сферы действовать, используя налоги, графические предупреждения о вреде для здоровья, законодательство и запреты на маркетинг, чтобы спасти человеческие жизни.



