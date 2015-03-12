Для наживы все средства хороши?

Пока люди курят…
Десять лет назад была принята Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака – первый межправительственный договор, подписанный с целью внести кардинальные изменения в борьбу против табака во всем мире. Кстати, за десять лет РКБТ ВОЗ стала одним из наиболее широко поддерживаемых договоров в истории Организации Объединенных Наций – 180 стран, подписавших его, представляют 90% мирового населения.
Почему из табака делают такого монстра? По мнению специалистов, табакокурение – самая серьезная отдельно взятая причина заболевания раком в мире. Ежегодно 8,2 млн. человек умирают от рака, порядка 1,6 млн., или 20%, этих случаев смерти связаны с табаком. В текущем году в общей сложности более 6 млн. человек могут умереть от болезней, связанных с курением, в том числе от сердечно-сосудистых заболеваний, хронических болезней легких и рака.
– Во Всемирный день борьбы против рака мы должны подтвердить свою приверженность дальнейшему сокращению употребления табака, чтобы освобождение от него человечества стало реальностью, – пишет в статье руководитель Секретариата Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака доктор Вера Луиза да Коста э Сильва. – Не так давно курить было модно. На ТВ, рекламных щитах и в журналах изобиловала реклама, прославляющая курение. На концертах и спортивных мероприятиях табачная индустрия распространяла бесплатную продукцию и брендовые рекламные изделия. И все, начиная с вашего отца и заканчивая вашим врачом, курили повсюду – в автомобилях, лифтах, ресторанах, дома и даже в больницах. Так было в 1980 годы.
В это же время я начала лечить больных раком легких в одной из больниц Бразилии и увидела собственными глазами последствия курения. За шесть лет, что я там работала, многие пациенты ушли из жизни, часто в течение двух лет с момента диагностирования болезни. Моя мать также умерла от рака. Несколько лет спустя мой отец умер от этой же болезни. Оба подвергались воздействию дыма. Мой отец курил, а моя мать годами вдыхала его вторичный дым. В результате я убедилась в необходимости предотвратить рак, сосредоточив конкретное внимание на главном факторе риска его возникновения – табаке. Законом по табаку
В настоящее время 80% стран, ратифицировавших РКБТ ВОЗ, приняли новое законодательство по борьбе против табака или усилили существующее законодательство. За последние пять лет средняя цена пачки сигарет возросла почти на 150%, и во многих странах действует требование, чтобы графические предупреждения о вреде для здоровья занимали по крайней мере 75–85% поверхности сигаретных упаковок.
Всеобъемлющий запрет на курение, охватывающий как рабочие места в помещениях, так и общественные места, транспорт и не допускающий исключений, был введен 48 странами, что представляет собой десятикратное увеличение по сравнению с 2005 годом. В настоящее время начался процесс освобождения от дыма открытых мест, например, пляжей и общественных парков. Многие страны поставили перед собой высокие цели: освободиться от табачного дыма или добиться того, чтобы табачные изделия употребляли менее 5% населения.
Так какие же наказания уготованы курильщикам? В Финляндии, одной из первых стран, вступивших на нелегкий путь борьбы с никотином, первый антитабачный закон был принят еще в 1977 году, когда другие государства не думали ни о чем подобном. Сейчас здесь можно курить лишь в собственном доме и на природе, в удалении от общественных мест. Штраф за нарушение этого правила составляет 150 евро для людей старше 21 года, а для несовершеннолетних обычно заканчивается заключением под стражу и судебным разбирательством.
В регионах Великобритании действуют разные наказания за нарушение закона о курении. Дымить сигаретой можно у себя дома, в лесу, в гостинице или находясь в тюрьме. И отдельной строкой в законе прописан запрет на курение на стадионах, причем штраф за это составит 2 500 евро, тогда как за обычное нарушение в два-пять раз меньше.
Франция оказалась чуть более лояльной к своим табакозависимым гражданам. Им позволено пускать дым дома, в лесу и на открытой веранде кафе. Естественно, эти «летники» забиты людьми даже в ненастную погоду. Кстати, размеры штрафов меньше, чем в большинстве европейских стран – всего 68 евро для частных лиц и 135 евро для организаций.
Зато в Греции штрафы куда круче. В стране с самым малым числом мест для курения могут наказать штрафами в 3 000 и 10 000 евро за первое и последующие нарушения. И в то же время здесь легче всего договориться с полицейским, избежать опустошения кошелька. В Индии, где запретов не меньше, относятся к ним еще более безразлично и спокойно курят прямо под табличками. Объясняется это тем, что сумма штрафа лишь ненамного превышает стоимость пачки сигарет.Компании не дремлют
Однако война против табака еще не завершена. Все еще ожидается, что к 2030 году ежегодно будут умирать 8 млн. человек, поскольку они курят или подвергаются воздействию вторичного табачного дыма. Растет популярность таких альтернативных изделий, как водяные трубки, бездымный табак и электронные системы доставки никотина. Рынок незаконных табачных изделий по-прежнему поставляет одну из каждых десяти сигарет, потребляемых в мире.
Мир, как считают доктора, которым приходится сталкиваться с последствиями курения, и некурящая часть населения должны сплотиться против табачной индустрии. Табачные фирмы все еще расходуют десятки миллиардов долларов в год на рекламу, продвижение табачных изделий и спонсорство за их счет. Они непрерывно оспаривают меры регулирования, принимаемые правительствами по защите наших детей и внуков от привыкания к их продукции.
Табачные корпорации, к примеру, пытаются обойти усиление антитабачного закона посредством увеличения числа своих сигарет. Одна из компаний в марте 2014 года задекларировала выпускаемые ей пачки с 25 сигаретами вместо привычных 20 штук.
Табачные компании контратакуют в ответ на возникновение антитабачных законов по всему миру. Они предупреждают страны о том, что их законы, направленные против табака, нарушают распространение торговли и инвестиционных соглашений, в перспективе увеличивая затраты на продолжительные битвы в суде, адвокатов по проблемам здоровья и официальные органы здравоохранения.
За последние годы стратегия набрала силу, поскольку темпы курения в развитых странах упали, и табачные компании пытались проникнуть на развивающиеся рынки. Официальные лица в отрасли говорят, что на данный момент есть всего несколько случаев активных судебных тяжб, и что законные возражения правительствам – обычное дело для основных игроков, чьи интересы затронуты.
Но оппоненты табачных компаний говорят о том, что стратегия направлена на запугивание стран с низким и средним уровнем развития в плане того, чтобы принять во внимание одну из серьезнейших угроз здоровью – табакокурение. Они также говорят о том, что законодательная тактика на данный момент подрывает важнейшее мировое соглашение в сфере охраны здоровья – Рамочную конвенцию ВОЗ по борьбе против табака, которая направлена на снижение табакокурения путем усиления ограничений на рекламу, упаковку и продажу табачных продуктов.
Обеспокоенная ростом курения сигарет среди молодых женщин Намибия приняла закон о контроле табака в 2010 году, но очень быстро оказалась под огнем табачной индустрии в связи с жесткими предупреждениями о том, что новое положение нарушает обязательства страны в части международных договоров. Правительство этой страны, напуганное возможными затратными судебными баталиями, все же пытается внедрить закон, в котором содержатся требования ограничения рекламы или же размещения на пачках огромных предупреждений о вреде для здоровья.
В развивающихся странах в 1970–2000 годы потребление табака выросло вдвое, об этом говорится в отчете ООН. Большая часть роста пришлась на Китай, однако значительный рост также зарегистрирован в Африке, где масштабы курения издавна были небольшими. Более чем три четверти всех курильщиков проживает в развивающихся странах.
Глава ВОЗ Маргарет Чен заявляла, что принятые в судебном порядке меры против Уругвая, Норвегии и Австралии были «приняты умышленно для того, чтобы внушить страх» в странах, пытающихся снизить объемы табакокурения.
Табачные компании пытаются противостоять законодательству как в развитых, так и в развивающихся странах. Официальные лица в отрасли говорят о том, что уважают усилия, предпринимаемые странами в сфере охраны общественного здоровья, но встречаются с трудностями при продвижении своих брендов, поскольку государства блокируют рекламу сигарет. Зачастую единственным местом, остающимся для рекламы, жалуются они, остается упаковка, и даже здесь размеры сжимаются, так как в некоторых странах, к примеру, в Австралии, требуют, чтобы упаковку разукрашивали шокирующими картинками с раком, а названия брендов набирали мельчайшим шрифтом. И представители табачной идустрии говорят: насильное избавление от наших марок приводит к снижению уверенности наших потребителей в происхождении и качестве продуктов, требование об огромных предупреждениях на упаковках с сигаретами нарушает их права на интеллектуальную собственность.
Одна из юридических баталий на протяжении нескольких лет идет в Австралии, где табачная отрасль даже потерпела поражение в нескольких судах.
– Они стараются запугать всех, – говорит директор австралийского Центра Маккейба по праву и раку Australia, обеспечивающий юридическую поддержку странам, которым бросили вызов табачные компании, Джонатан Либерман.
Многие развивающиеся страны находятся в невыгодной позиции в случае рассмотрения инвестиционных исков, потому что они не могут обеспечить специализированную законодательную экспертизу или у них просто нет ресурсов для борьбы. Компании даже платят странам для того, чтобы те подавали иски против других стран во Всемирную торговую организацию.Борьба продолжается
И все же курение больше не считается социально приемлемым поведением и запрещено во многих местах. Медицинская информация об опасностях курения доступна населению. Страны стараются еще больше сплотиться, защищая здоровье своих граждан. Десятая годовщина РКБТ ВОЗ, как считает Вера Луиза да Коста э Сильва, позволяет увидеть, как скоординированные и многосекторальные национальные и международные действия в области борьбы против табака могут «денормализовать» фактор риска и продвинуть новые направления в области защиты здоровья. Она показывает, что сектор здравоохранения действительно может побудить другие социальные сферы действовать, используя налоги, графические предупреждения о вреде для здоровья, законодательство и запреты на маркетинг, чтобы спасти человеческие жизни.