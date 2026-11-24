В городе Аксае после реконструкции введен в эксплуатацию стадион «Жастар». Комплекс объединил современный спортивный зал, волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле, соответствующее стандартам FIFA, беговые дорожки, а также зоны для национальных и экстремальных видов спорта.
На обновленной Доске почета – информация о чемпионах мира, уроженцах Бурлинского района Темирлане Колбае, Гульдане Алмухамбетовой, Меруерт Байниязовой, Малике Мукашевой и Азарии Хамидуллиной. Достижения прославленных земляков станут дополнительным стимулом для подрастающего поколения и вдохновят на новые свершения.
Принявший участие в открытии обновленного спортивного объекта аким области Нариман Турегалиев подчеркнул, что развитие массового спорта и укрепление здоровья нации являются одними из приоритетных направлений государственной политики.
– В соответствии с поручением Главы государства в нашем регионе ведется масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры. В 2023–2026 годах введены в эксплуатацию 132 новых соцобъекта, в том числе построены 24 спортивных сооружения. Все районные центры и крупные села обеспечены физкультурно-оздоровительными комплексами. Сегодня современные спортивные объекты появляются и в небольших населенных пунктах. Уверен, что обновленный стадион «Жастар» станет для юных спортсменов площадкой для новых побед, – отметил аким области.
За своевременное и качественное выполнение работ Нариман Турегалиев вручил благодарственное письмо подрядной организации – компании «Қалдығайты». Средства на реконструкцию выделил консорциум «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.». В рамках социальных и инфраструктурных проектов консорциума в Аксае ведется строительство реабилитационного центра, дворцов молодежи и школьников.