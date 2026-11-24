В городе Аксае после реконструкции введен в эксплуатацию стадион «Жас­тар». Комплекс объединил современный спортивный зал, волейбольную и баскетбольную площадки, футбольное поле, соответствующее стандартам FIFA, беговые дорожки, а также зоны для нацио­нальных и экстремальных видов спорта.

фото предоставлено пресс-службой акима области

На обновленной Доске почета – информация о чемпионах мира, уроженцах Бурлинского района Темирлане Колбае, Гульдане Алмухамбетовой, Меруерт Байниязовой, Малике Мукашевой и Азарии Хамидуллиной. Достижения прославленных земляков станут дополнительным стимулом для подрастающего поколения и вдохновят на новые свершения.

Принявший участие в открытии обновленного спортивного объекта аким области Нариман Турегалиев подчеркнул, что развитие массового спорта и укрепление здоровья нации являются одними из приоритетных направлений государственной политики.

– В соответствии с поручением Главы государства в нашем регионе ведется масштабная работа по развитию социальной инфраструктуры. В 2023–2026 годах введены в эксплуа­тацию 132 новых соцобъекта, в том числе построе­ны 24 спортивных сооружения. Все районные центры и крупные села обеспечены физкультурно-оздоровительными комплексами. Сегодня современные спортивные объекты появляются и в небольших населенных пунктах. Уверен, что обновленный стадион «Жастар» станет для юных спорт­сменов площадкой для новых побед, – отметил аким области.

За своевременное и качест­венное выполнение работ Нариман Турегалиев вручил благодарственное письмо подрядной организации – компании «Қалдығайты». Средства на реконструкцию выделил консорциум «Карачаганак Пет­ролиум Оперейтинг Б.В.». В рамках социальных и инфраструктурных проектов консорциума в Аксае ведется строительство реабилитационного центра, дворцов молодежи и школьников.