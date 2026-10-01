Для новых казахстанских фильмов расширят представленность на Кинопоиске

Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев провел встречу с CEO Yango Group Даниилом Шулейко, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: МКИ РК

Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере креативных индустрий, цифровых технологий, искусственного интеллекта, образования и продвижения казахстанского контента.

Особое внимание уделено продвижению отечественного кино на цифровых платформах. Обсуждены расширение представленности новых казахстанских фильмов на Кинопоиске, информационная поддержка кинопремьер, а также включение отечественных картин в тематические подборки и рекомендации платформы.

Стороны также обсудили совместную работу по продвижению законодательных инициатив в сфере борьбы с пиратством и защиты авторских прав, применение ИИ в искусстве и кино, цифровую трансформацию креативных индустрий и развитие современных цифровых компетенций. В образовательной сфере рассмотрена возможность участия экспертов и менторов Yandex Qazaqstan в мероприятиях Фонда развития креативных индустрий.

Арман Кырыкбаев также отметил реализацию проекта Yandex Qazaqstan “Creative Qazaqstan” на телеканалах «Хабар» и «Qazaqstan», посвященного современной креативной экономике Казахстана.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в сфере кино, креативных индустрий, ИИ, цифрового образования и продвижения казахстанского контента.