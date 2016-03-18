Во встрече приняли участие заместитель Центризбиркома Армении Лаура Галстян и начальник отдела управления персоналом ЦИК Армении Гоар Балаян.

Владимир Фоос ознакомил гостей с работой Центральной избирательной комиссии по подготовке и проведению выборов депутатов Мажилиса Пар­ламента и депутатов маслихатов Респуб­лики Казахстан с основными этапами избирательной кампании, а также ответил на ряд вопросов.

Заместитель председателя ЦИК Армении проявила заинтересованность в ознакомлении с отдельными положениями выборного законодательства Казахстана, регламентирующими порядок выдвижения и регистрации партийных списков, финансирования предвыборной агитации политических партий. В завершение встречи Л. Галстян выразила благодарность за приглашение и пожелала успешного завершения выборов.

– Мы планируем посетить ряд избирательных комиссий Астаны, ознакомиться с условиями, созданными для проведения выборов в соответствии с Конституцией и выборным законодательством Казахстана, – сказала заместитель председателя ЦИК Республики Армения.

На брифинге по итогам встречи выступила начальник отдела управления персоналом ЦИК Армении Г. Балаян. Она отметила, что, судя по полученной ею информации, предвыборная кампания в нашей стране проходит в установленные сроки и с соблюдением законодательных норм.

Г. Балаян подчеркнула, что представители Центризбиркома Республики Армения прибыли в Казахстан для обмена опытом по организации и проведению электоральных кампаний.