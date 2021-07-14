Для оперативного реагирования

Участники заседания Межведомственной комиссии обсудили, в частности, вопрос введения государственного надзора с применением мер оперативного реагирования в области пожарной безопасности. Целью предлагаемого регулирования является оперативное воздействие при наличии явной угрозы жизни и здоровью людей в виде приостановки эксплуатации участка на объекте.
Введение госнадзора в области пожарной безопасности позволит принимать незамедлительные меры. Также данная мера станет действенным предупреждающим инструментом в предотвращении пожаров и гибели людей.
На повестке заседания стоял и вопрос повышения уровня безопасности на объектах, уязвимых в террористическом отношении (УТО) при оказании охранных услуг со стороны частных охранных организаций.
Предлагаемые решения предусматривают обязательное наличие опыта работы в сфере оказания охранных услуг не менее одного года. Для обеспечения должного уровня и своевременного пресечения преступлений необходимо наличие пункта централизованной охраны, расположенного в офисном помещении, и пульта централизованного наблюдения.
Вице-премьером дан ряд поручений и по другим вопросам, рассмотренным на МВК.