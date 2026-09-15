Для оперативного реагирования

Для предупреждения лесных пожаров и повышения оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации на территории «Семей орманы» открыты четыре новые лесные пожарные станции II типа. Одна расположена в Шадрухинском лесничестве Букебаевского филиала, вторая – в Донгелекском лесничестве Бегеньского филиала. Также в селах Жетижар и Бегень введены в эксплуатацию пожарные посты.

Площадь каждой станции составляет 330 кв. м. Они рассчитаны на размещение пяти единиц пожарной техники. На новой станции в Донгелекском лесничестве работает 41 человек. Объект позволит оперативно реа­гировать на лесные пожары и поддерживать специальную технику в постоянной готовности.

Аким области Берик Уали отметил, что работа по развитию необходимой инфраструктуры и укреплению материально-технической базы для защиты лесов от пожаров будет продолжена.