Для особенных детей

Десять кабинетов поддержки инклюзии откроют в регионе в текущем году.

Основная их масса расположится в районах, а часть – в Рудном и Костанае. Таким образом к концу года в регионе будут функционировать 14 кабинетов для детей с особыми образовательными потребностями. Один из них откроется в областном центре на базе школы № 21. На его оборудование планируется затратить более 4,5 млн тенге. Деньги будут выделены из местного бюджета. Это будет уже пятый кабинет поддержки инклюзии в Костанае.

– Вопрос развития инклюзивного образования требует особого внимания. С целью принятия конкретных мер по поддержке детей и защите их прав в рамках Года детей на территории города за счет подушевого финансирования открыты два кабинета поддержки инклюзии на сумму порядка 7,5 миллионов тенге. Они базируются в общеобразовательных школах № 8 и 17. Всего же на данный момент в Костанае функционируют четыре кабинета. Ранее были открыты кабинет поддержки инклюзии и ресурсный центр на базах школ № 29 и 27. Для сопровождения детей в учебном процессе выделены 15 ставок педагогов-ассистентов, – уточнила руководитель отдела образования Костаная Гульсим Уразбаева.