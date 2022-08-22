Для планомерной диверсификации экономики

Премьер-министр РК Алихан Смаилов с рабочей поездкой побывал в Павлодарской области, где ознакомился с темпами роста промышленности и аграрного сектора, ходом модернизации социальной инфраструктуры, а также провел совещание по вопросам комплексного развития региона.

В первую очередь, как сообщила пресс-служба Премьер-министра РК, в рамках рабочего визита глава Правительства посетил получившее государственную поддержку крестьянское хозяйство ТОО «AgroTrade PV», которое на площади в 1 700 га занимается выращиванием картофеля с применением современных оросительных технологий. Здесь построено овоще­хранилище вместимостью 10 тыс. тонн аграрной продукции, ведется строительство молочно-товарной фермы годовой мощностью 10 тыс. тонн молока. Общий объем инвес­тиций в проект составил 11 млрд тенге, из которых 7,6 млрд получено в виде льготного кредита по линии «Аграрной кредитной корпорации» и 2,7 млрд в рамках субсидирования.

Ознакомившись с деятельностью товарищества, Премьер-министр отметил необходимость осуществления подобных проектов и в других регионах.

– Сегодня на фоне обострения проблемы продовольственной безопасности и роста цен на продукты питания во всем мире следует делать акцент на развитие сельскохозяйственных проектов, где применяются современные ресурсосберегающие технологии. Считаю, подобные проекты необходимо тиражировать и в других регионах. При определенной поддержке государства это даст большой социальный и экономический эффект, – сказал Алихан Смаилов.

Здесь же глава Правительства провел встречу с руководителями региональных аграрных формирований, на которой поднимались вопросы субсидирования семеноводства, закупа сельскохозяйственной техники и минеральных удобрений, развития животноводства и поддержки птицеводства.

Затем Премьер-министр посетил Казахстанский электролизный завод годовой производительностью в 250 тыс. тонн алюминия, который направляет его как на внутренний рынок, так и экспортирует в Турцию, Италию, Норвегию, Бразилию, США, ряд других стран. Алихан Смаилов отметил, что КЭЗ вносит существенный вклад в экономику области, ответственно подходит к своим социальным обязанностям. Вместе с тем металлургам необходимо сохранять объемы производства, его ориентированность на экспорт, а также выходить на новые рынки сбыта.

На предприятии глава Правительства провел встречу с руководством крупных промышленных предприятий, в том числе ТОО «Евразийская Группа», АО «Алюминий Казахстана», «Евроазиатская энергетическая корпорация» и «ТНК «Казхром». Были обсуждены проблемы перехода на современные технологии производства, охраны окружающей среды, уменьшения выбросов в атмосферу и внедрения систем автоматического мониторинга за качеством атмосферного воздуха.

Далее глава Правительства посетил предприятие ТОО «Стек­ломир», специализирующееся на выпуске архитектурных стеклопакетов и предметов интерьера из стекла. Предприятие в разные годы получало господдержку по программам «Дорожная карта бизнеса» и «Экономика простых вещей». Продукция компании пользуется устойчивым спросом на внутреннем рынке и в соседних странах.

Алихан Смаилов отметил, что на фоне развития строительной отрасли растет потребность в стройматериалах. В этой связи Правительство готово всячески поддерживать данное производственное направление.

В рамках рабочей поездки в Павлодарскую область Премьер-министр также ознакомился с развитием социальной сферы региона. Так, он оценил ход застройки в Павлодаре микрорайона «Достык», первую очередь которого планируется ввести в строй в 2023 году. На сегодня здесь уже готово шесть новых многоквартирных жилых домов, ведется строительство еще 11 и инженерных коммуникаций. В микрорайоне появятся две школы на 2 тыс. мест, два детсада на 600 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и подстанция скорой помощи.

– Акимату Павлодарской облас­ти необходимо приложить все усилия по развитию жилищного строительства, а также модернизации и реконструкции тепловых сетей. Следует обратить особое внимание на бесперебойное обеспечение павлодарцев теплом и горячим водоснабжением, – подчерк­нул Премьер-министр, добавив, что в настоящее время ведутся переговоры с российской стороной о газификации северных и восточных регионов республики.

Алихан Смаилов посетил общеобразовательную школу № 7 на 880 мест, в которой проведен капитальный ремонт по региональной программе «Заманауи мектеп». Премьер-министр отметил, что в стране принимаются сис­темные меры по развитию сферы образования: строятся новые и модернизируются существующие школы, увеличиваются госзаказ и количество грантов, ежегодно повышаются зарплаты педагогам. В частности, в Павлодарской области до конца года планируется открыть пять новых школ.

– Мы должны обеспечивать детям хорошие условия для обучения. Правительство будет расширять эту работу. Вместе с тем в регионе сохраняются проблемы с очередностью в детские сады и нехваткой ученических мест. Необходимо безот­лагательно решать эту проблему, – заявил глава Правительства.

Еще одним пунктом рабочей поездки Премьер-министра стало посещение областного перинатального центра на 160 коек, запущенного в 2015 году. Алихан Смаилов подчеркнул, что финансирование сферы здравоохранения ежегодно увеличивается, вмес­те с тем в области отмечаются достаточно высокие показатели младенческой и материнской смертности.

– Усильте работу по проведению своевременной диагностики и оснащению медучреждений новым оборудованием, это позволит уменьшить число таких случаев, – сказал Алихан Смаилов.

Он также отметил, что создание условий для реабилитации детей с заболеваниями – одна из основных задач акимата в этой сфере.

Находясь в Павлодарской облас­ти с рабочей поездкой, Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по комплексному социально-экономическому развитию региона.

С докладами выступили аким области Абылкаир Скаков, а также сопровождавшие главу Правительства в рабочей поездке министры – индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, сельского хозяйства Ербол Карашукеев, экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, вице-министры национальной экономики – Бауыржан Омарбеков, просвещения – Айбат Ильясов и здравоохранения – Вячеслав Дудник.

Премьер-министр отметил, что Павлодарская область – один из важнейших индустриальных регионов страны, в котором успешно развиваются горнодобывающая, металлургическая, химическая и строительная отрасли. На развитие региона в 2022 году предусмотрено около 134 млрд тенге, при этом в рамках уточнения республиканского бюджета дополнительно выделено еще более 23 млрд тенге.

– Данные средства направлены на социальные нужды области, развитие ее инженерной инфраструктуры, поддержку агропромышленного комплекса и другие инфраструктурные проекты. Необходимо обеспечить их целевое использование и эффективное освоение для достижения качес­твенных результатов, – сказал Алихан Смаилов.

Еще одним актуальным вопросом, по словам главы Правительства, является диверсификация экономики региона. С этой целью в текущем году за счет частных инвестиций планируется завершить 66 проектов на сумму около 44 млрд тенге. На стадии проектирования находятся еще 48 проектов на сумму свыше 1,7 трлн тенге.

– Данные проекты реализуются в таких отраслях, как агропромышленный комплекс, металлургия, энергетика, строительная индустрия. Акимату области необходимо запустить их в срок, а также обеспечить качественную проработку новых проектов, – подчеркнул Алихан Смаилов.

Подводя итоги совещания, Премьер-министр поручил министерствам индустрии и инфраструктурного развития, финансов, национальной экономики совместно с акиматом области рассмотреть возможность выделения средств на строительство автомобильного моста через Иртыш, реконструкцию дорог Ленинский – Иртышск – Русская поляна и ГРЭС-1 – Баскамыс – Разумовка, строительство объектов водоснабжения и реконструкцию сетей теплоснабжения.

Также акимату поручено провес­ти технический аудит теплоэнергетического центра Экибастуза и внести конкретные предложения по обеспечению его эффективной работы, а также совместно с компанией «КазАвтоЖол» до конца года повысить долю дорог в нормативном состоянии до 97% по республиканской сети и до 93% – по местной.

Премьер-министр поручил Министерству экологии, геологии и природных ресурсов рассмотреть вопросы ускоренного перехода предприятий на комплексные экологические решения, а Министерству просвещения совместно с акиматом принять меры для решения проблем трехсменных школ, нехватки ученических и дошкольных мест.

– Решение вопросов социально-экономического развития региона зависит от эффективной совместной работы центральных государственных органов и акима­та области, – заключил Алихан Смаилов.