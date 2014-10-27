Для победы над малярией ученые предложили вакцинировать комаров

Возбудителей болезни решили уничтожать в кишечнике насекомых – еще до того, как те успеют укусить человека, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Результаты исследования представлены в журнале PLoS Pathogens, а кратко о нем сообщает Science News. Изучая микробиом (населяющие организм бактерии) комара, ученые наткнулись на микроба Chromobacterium sp. (Csp_P). Так как родственники Csp_P часто применяются в создании антибиотиков, исследователи решили испытать и эту бактерию. Они вырастили Chromobacterium sp. в сахарном растворе, а также в крови и скормили получившиеся смеси комарам, чьи естественные микробиомы были вычищены антибиотиками.
Хотя после такого эксперимента многие комары погибли, все выжившие оказались в высшей степени устойчивыми к малярийным плазмодиям и вирусам денге (патогенные организмы насекомым также скормили). Таким образом выяснилось, что инфицированные Csp_P комары практически не будут заражать опасными микроорганизмами и человека. В рамках дополнительного эксперимента ученые ввели Csp_P в культуры, содержащие плазмодии и вирусы денге: бактерии и тут оказались токсичными для патогенов.
Исследователи описали 2 механизма работы Chromobacterium sp. в качестве лекарства. Во-первых, эти бактерии токсичны для комаров – попадая в организм, они подстегивают их иммунную систему, которая потом более успешно противостоит заражению малярией и денге. Во-вторых, как показали лабораторные эксперименты, Csp_P и сама выделяет токсины, убивающие патогены.
Ученые предложили "вакцинировать" комаров против малярии и денге с помощью многочисленных ловушек с приманкой из сахара. Такие устройства уже используются для распространения инсектицидов. Реализация этой технологии поможет убить большую часть комаров, а оставшихся лишить способности к распространению опасных заболеваний. Ни одно из известных антималярийных средств не обладает таким двойным действием, подчеркивают исследователи. Наконец, из Csp_P есть шанс получить лекарство, пригодное к употреблению человеком. Однако высокая токсичность бактерии ставит под вопрос ее безвредность для клеток человеческого организма.
Результаты исследования представлены в журнале PLoS Pathogens, а кратко о нем сообщает Science News. Изучая микробиом (населяющие организм бактерии) комара, ученые наткнулись на микроба Chromobacterium sp. (Csp_P). Так как родственники Csp_P часто применяются в создании антибиотиков, исследователи решили испытать и эту бактерию. Они вырастили Chromobacterium sp. в сахарном растворе, а также в крови и скормили получившиеся смеси комарам, чьи естественные микробиомы были вычищены антибиотиками.
Хотя после такого эксперимента многие комары погибли, все выжившие оказались в высшей степени устойчивыми к малярийным плазмодиям и вирусам денге (патогенные организмы насекомым также скормили). Таким образом выяснилось, что инфицированные Csp_P комары практически не будут заражать опасными микроорганизмами и человека. В рамках дополнительного эксперимента ученые ввели Csp_P в культуры, содержащие плазмодии и вирусы денге: бактерии и тут оказались токсичными для патогенов.
Исследователи описали 2 механизма работы Chromobacterium sp. в качестве лекарства. Во-первых, эти бактерии токсичны для комаров – попадая в организм, они подстегивают их иммунную систему, которая потом более успешно противостоит заражению малярией и денге. Во-вторых, как показали лабораторные эксперименты, Csp_P и сама выделяет токсины, убивающие патогены.
Ученые предложили "вакцинировать" комаров против малярии и денге с помощью многочисленных ловушек с приманкой из сахара. Такие устройства уже используются для распространения инсектицидов. Реализация этой технологии поможет убить большую часть комаров, а оставшихся лишить способности к распространению опасных заболеваний. Ни одно из известных антималярийных средств не обладает таким двойным действием, подчеркивают исследователи. Наконец, из Csp_P есть шанс получить лекарство, пригодное к употреблению человеком. Однако высокая токсичность бактерии ставит под вопрос ее безвредность для клеток человеческого организма.