​Для поддержки бизнеса

Меморандум ставит целью содействие в реализации совместных средне- и долгосрочных проектов по развитию предпринимательства в Казахстане. Стороны намерены сотрудничать с международными организациями и институтами развития по вопросам привлечения иностранных инвестиций, в том числе и исламского финансирования.

– Совместно с МФЦА мы планируем провести комплекс мероприятий, нап­равленных на продвижение и развитие предпринимательства в Казахстане. Это – часть большого инновационного проекта, с помощью которого мы стремимся поддерживать бизнес, создавать для него новые возможности, – отметил заместитель председателя правления фонда «Даму» Даулет Абилкаиров.

Заместитель председателя правления администрации МФЦА Нурлан Кусаинов считает, что такое сотрудничество позволит активнее привлекать инвестиции в частный сектор нашей страны.

– Таким образом, МФЦА в качестве передового финансового центра в регионе внесет свой вклад в развитие предпринимательской деятельности в Казахстане, – отметил он.

В рамках документа планируются совместные инновационные проекты, направленные на повышение качества осведомленности представителей малого и среднего бизнеса в Казахстане, разработаны и реализованы совместные образовательные программы для профессионального обучения специалистов в области финансов, инвестиций и социальных наук.