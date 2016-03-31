​Для подготовки силовой и боевой

Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

Здесь будет проходить боевую и физическую подготовку личный состав всех структур, обеспечивающих правопорядок в Мангистау.

– В многофункциональном комплексе есть залы для игры в футбол, волейбол, баскетбол, теннис и занятий единоборствами. В последнем будут культивироваться такие виды спорта, как борьба, панкратион, бокс, рукопашный бой. Есть также тренажерный зал и тир – он стандартный, но оснащен новейшей техникой. Человек стреляет, на мониторе видны его результаты, а оператор их фиксирует. Спорткомплекс оснащен также душевыми, раздевалками, гардеробной, – рассказал первый заместитель председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» Мангистауской области Игорь Садыкин.

Одновременно во всех залах могут заниматься до 150 человек. Здесь планируют проводить все соревнования для правоохранителей. В день открытия стартовал первый чемпионат по волейболу среди восьми команд силовых структур региона. Стартовый мяч подал сам глава области. Вскоре сюда съедутся спорт­смены от правоохранительных органов со всего Казахстана на чемпионат МВД по рукопашному бою.

– Сегодня перед сотрудниками правоохранительных органов стоят задачи по предотвращению преступлений и правонарушений, пресечению беззакония и сохранению общественного порядка. Для их исполнения нужно постоянно повышать свой профессиональный уровень и быть в соответствующей физической форме. Поэтому и был построен новый многофункциональный спортивный комплекс. Старый спорткомплекс «Динамо» уже не отвечает требованиям сегодняшнего дня, там будет проведена реконструкция, так как ему уже более полувека, – сказал Кайрат Дальбеков, начальник областного ДВД. 

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