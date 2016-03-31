​Для подготовки силовой и боевой

Здесь будет проходить боевую и физическую подготовку личный состав всех структур, обеспечивающих правопорядок в Мангистау.
– В многофункциональном комплексе есть залы для игры в футбол, волейбол, баскетбол, теннис и занятий единоборствами. В последнем будут культивироваться такие виды спорта, как борьба, панкратион, бокс, рукопашный бой. Есть также тренажерный зал и тир – он стандартный, но оснащен новейшей техникой. Человек стреляет, на мониторе видны его результаты, а оператор их фиксирует. Спорткомплекс оснащен также душевыми, раздевалками, гардеробной, – рассказал первый заместитель председателя физкультурно-спортивного общества «Динамо» Мангистауской области Игорь Садыкин.
Одновременно во всех залах могут заниматься до 150 человек. Здесь планируют проводить все соревнования для правоохранителей. В день открытия стартовал первый чемпионат по волейболу среди восьми команд силовых структур региона. Стартовый мяч подал сам глава области. Вскоре сюда съедутся спортсмены от правоохранительных органов со всего Казахстана на чемпионат МВД по рукопашному бою.
– Сегодня перед сотрудниками правоохранительных органов стоят задачи по предотвращению преступлений и правонарушений, пресечению беззакония и сохранению общественного порядка. Для их исполнения нужно постоянно повышать свой профессиональный уровень и быть в соответствующей физической форме. Поэтому и был построен новый многофункциональный спортивный комплекс. Старый спорткомплекс «Динамо» уже не отвечает требованиям сегодняшнего дня, там будет проведена реконструкция, так как ему уже более полувека, – сказал Кайрат Дальбеков, начальник областного ДВД.