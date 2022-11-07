Фото: пресс-служба МНЭ РК
Общество

Для потребителей каких регионов РК снизили цены на газ

В Астане и Карагандинской области снижены цены на товарный газ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Казахстана.

КРЕМ инициировало в сентябре этого года экспертизу цены на розничную реализацию товарного газа для потребителей АО «КазТранГаз Аймак» по Астане и Карагандинской области.

По итогам комитет снизил снабженческую надбавку компании для потребителей столицы и Карагандинской области на 35,21 и 32,15% соответственно.

В ведомстве напомнили, что в Казахстане государственное регулирование цен и тарифов в сфере газоснабжения товарным газом разделены между Министерством энергетики и КРЕМ.

Конечная цена на товарный газ зависит на 70-80% от оптовой цены, утверждаемой Минэнерго. Остальная часть цены природного газа состоит из услуг транспортировки и затрат на реализацию газа (снабженческая надбавка), которые регулируются КРЕМ.

«В результате проделанной работы в части снижения уровня снабженческой надбавки, с 4 ноября 2022 года астанчане будут платить ниже ранее действующей цены на 906 тенге за 1 тысячу м3 (без НДС), а жители Карагандинской области – на 1 281,25 тенге.

При этом в столице и Карагандинской области ранее действовали цены в 34 550,69 и 36 430,30 тенге за 1 тысячу м3 (без НДС) соответственно, которые снизились на сегодня на 2,62 и 3,52% соответственно», – уточнили в Комитете по регулированию естественных монополий.

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