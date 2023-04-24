Для повышения благосостояния сельчан

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Любовь Доброта

В Южном Казахстане стартовала выдача кредитов для аграрного сектора по проекту «Ауыл аманаты».

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На его реализацию в Туркестанской области выделено около 20 млрд тенге. По информации заместителя начальника управления сельского хозяйства региона Нурбола Бекмуратова, в проекте «Ауыл аманаты» могут принять участие жители 32 сельских округов из 16 райо­нов области.

Предположительно участие в программе примут более 2 500 жителей Южного Казахстана. В настоящее время здесь уже стартовала выдача кредитов под 2,5 процента годовых.

– Этот проект поможет соз­дать новые рабочие места в сельской местности, увеличить поголовье скота и птицы, повысить доходы населения за счет открытия малого бизнеса и обеспечить продовольственную безопасность страны, – считает Нурбол Бекмуратов. – Кредитование осуществляется по шес­ти направлениям: оснащение перерабатывающих заводов, животноводческих, птицеводческих, рыбоводческих хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. У жителей появляется возможность открыть собственное дело, получив на начальном этапе поддержку со стороны государства.

Программа направлена на развитие сельской экономики. Для получения кредита сельчанам необходимо подать заявление в акиматы сельских округов по месту жительства. Там обязаны оказать всю необходимую помощь. К участникам проекта есть определенные требования.

Так, заемщиками не могут быть люди пенсионного возраста. Обучение для открытия бизнеса проводится бесплатно.

Предусмотрено и поощрение для тех участников проекта, кто покажет хорошие результаты по развитию созданного бизнеса. Они смогут снова получить льготный кредит, чтобы расширить дело.

В рамках проекта для фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей предоставляется кредит до 8 млн 625 тыс. тенге, для сельскохозяйственных производственных кооперативов – до 27 млн 600 тыс. тенге.

Срок микрокредита – пять лет, для животноводческих проектов – до семи лет. Льготный период для погашения кредита определен в 12 месяцев. Нурбол Бекмуратов считает, что вступление в сельскохозяйственный кооператив сельчан-заемщиков имеет много преимуществ. В частности, это дает возможность недорого купить корма, вспахать землю, вывезти мусор, использовать спецтехнику по низкой цене.

Проект «Ауыл аманаты» будет осуществлен в 2023–2025 годах. Президент страны Касым-Жомарт Токаев дал конкретное поручение по развитию села и созданию рабочих мест для сельских жителей, что скажется на уровне их благосостояния.

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