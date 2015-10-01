Для повышения достоверности статистики

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Алихан СМАИЛОВ, председатель Комитета по статистике МНЭ РК
Национальной комиссией по модернизации были рассмотрены мероприятия в рамках 91-го шага «Перехода государственного управления к госуправлению по конкретным результатам в рамках стандартизированных и минимальных процедур мониторинга, оценки и контроля».
Для реализации указанной задачи, в целях объективной оценки достижения ключевых индикаторов необходимо обеспечение пользователей достоверной статистической информацией. Для этого Нацкомиссией одоб­рены дальнейшие шаги по совершенствованию законодательства в области госстатистики, а именно закрепления за уполномоченным органом функции контроля в области статистики без права проверок по субъектам предпринимательства и с правом проверок в отношении центральных и местных исполнительных органов, усиления административной ответственности за непредставление либо представление недостоверных статистических данных, а также закрепления права уполномоченного органа по госстатистике получать контактные данные по респондентам от операторов связи.
Законом «О государственной статистике» предусмотрены обязанности респондентов и административных источников по представлению первичных статистических и административных данных соответственно, а также обязанности административных источников по согласованию форм, предназначенных для сбора административных данных и методик расчета показателей.
Комитетом по статистике Министерства национальной экономики разработан Единый реестр отчетности, формируемой в государственных органах, который актуа­лизируется на постоянной основе. С учетом данных реестра, включающего в себя все показатели административных источников, а также предложения респондентов и пользователей, в том числе НПП, на ежегодной основе пересматриваются статистические формы. За последние 4 года в результате работы по их оптимизации отчетная нагрузка на респондентов по общегосударственным формам снизилась на 20%, а по ведомственным формам – на 33%.
Также на постоянной основе ведется работа по оптимизации форм, предназначенных для сбора административных данных государственными органами. На 1 сентября текущего года нашим комитетом сокращено 43% форм адмучета от общего числа. Таким образом, статистическое ведомство проводит активную работу по оптимизации и сокращению отчетной нагрузки на респондентов, с одной стороны, но, с другой стороны, необходимы должный контроль и ответственность респондентов по представлению статистических данных.
За 1-е полугодие 2015 года привлечены к административной ответственности 2 036 респондентов, из них 1 656 – в виде штрафов за непредставление первичных статданных, 241 – в виде предупреждений за недостоверность и 139 – в виде штрафов за повторность указанных нарушений. Для полноты картины следует сказать, что всего по Казахстану на 1 сентября 2015 года число действующих юридических лиц, филиалов и представительств составляет 232 тыс., субъектов индивидуального предпринимательства – 1 млн 17 тыс. Как видно из приведенных данных, количество респондентов, привлекаемых к штрафам, незначительно по сравнению с общим числом – порядка 1,5%, то есть органы статистики не оказывают давления на бизнес административными штрафами.
Тем не менее эту проштрафившуюся часть респондентов, игнорирующую требования закона о госстатистике, все же необходимо привлекать к ответственности для того, чтобы поддерживать отчетную дисциплину в стране и повышать достоверность статистики. Непредставление данных либо представление недостоверных первичных данных прямо сказывается на качестве формируемой картины. Законодательство Казахстана, в отличие от законодательства некоторых зарубежных стран, не содержит норм, предусматривающих уголовную ответственность за нарушение закона о статистике, также размеры штрафов у нас значительно ниже. Для повышения отчетной дисциплины предлагается увеличить штрафы в отношении субъектов крупного предпринимательства в 3 раза, а в отношении остальных – в 2 раза.
Более полное использование статистическими органами административных источников, при условии достоверности административных данных, позволяет исключить дублирование деятельности государственных органов по сбору данных, оптимизировать статистические формы и сократить их число, что позволяет снизить нагрузку на респондентов.
Предлагается закрепление контрольных функций за уполномоченным органом по статистике с правом проведения проверок в отношении административных источников, то есть центральных и местных исполнительных органов.
Результатом внесения изменений в законодательство Республики Казахстан по вопросам госстатистики станет повышение ответственности респондентов за представление данных и ее достоверность; повышение ответственности административных источников за представление и достоверность административных данных; снижение нагрузки на бизнес путем большего использования административных данных; улучшение качества государственной статистики; повышение эффективности реализации государственной политики на основе государственной статистики, например при реализации таких госпрограмм, как ­ГПИИР, «Дорожная карта бизнеса-2020», «Дорожная карта занятости-2020».

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