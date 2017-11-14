Для повышения рождаемости кандидат в мэры Омска предложил завозить мужчин из Казахстана
В ходе предвыборной кампании в мэры Омска стали известны подробности программы одного из кандидатов – 44-летнего пенсионера Дмитрия Перевальского. Претендент на кресло градоначальника планирует всерьез заняться демографической политикой с помощью мужчин из Казахстана, сообщает superomsk.ru.
Так, судя по программе Перевальского, население Омска его явно удручает – женщин фертильного возраста в городе полно, а вот нормальных мужчин почти не осталось – все либо на зоне, либо на вахтах.
"Женщин в Омске и так значительно больше в абсолютных показателях, и в этом плане их желание завести семью наталкивается на непреодолимую преграду: одни мужчины находятся в местах лишения свободы, другие работают вахтовым методом, другие являются алкоголиками, тунеядцами, наркоманами", – считает Перевальский.
Для того, чтобы исправить "демографическую яму", кандидат в мэры намерен устраивать скоростные свидания, тематические дискотеки и даже завозить мужчин из Северного Казахстана. Именно на их "плечи" ляжет обязанность повышать рождаемость омичей, отмечается в сообщении.
"Наших молодых людей необходимо учить строить семью, они этого не умеют. Поэтому и стоит обратить внимание на Северный Казахстан – там полно мужчин, которые и хотят в Омск, только их не зовут. Городские чиновники должны проводить курсы, устраивать молодежные лагеря и дискотеки, на которых молодых омичек будут представлять казахстанцам", – заявил "СуперОмску" Перевальский.
"На пост градоначальника сейчас претендует 37 человек. Следующим этапом выборов мэра станут собеседования конкурсной комиссии с кандидатами, которые будут проходить 17 ноября", – пишет портал.