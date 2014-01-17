Для предпринимательства созданы все условия

И задача на ближайший период – создать предпосылки для перехода малого бизнеса и частных предпринимателей в разряд среднего бизнеса.

Регион обладает огромным потенциалом для развития предпринимательства. Благодаря принимаемым мерам государственной поддержки, которые оказываются в рамках госпрограмм, число предпринимателей из года в год растет. Так, количество активных субъектов МСБ в Атырауской области за последние три года увеличилось на 53%, а численность занятых в малых и средних предприятиях – на 10%. При этом наряду с городскими жителями в программе по развитию и поддержке предпринимательства активно участвуют сельчане.

В связи с этим хотелось бы отметить важную роль и нашего объединения. Наш союз является одним из первых общественных объединений в регио­не в сфере поддержки бизнеса. Созданная более 16 лет назад­ организация сегодня стала активной бизнес-ассоциацией, члены которой представлены в различных комиссиях и советах по предпринимательству.

Миссия организации – защита и продвижение интересов местного предпринимательства, содействие созданию нормальных цивилизованных условий для организации и ведения бизнеса в регионе, создание системы поддержки предпринимательства через обеспечение информацией, социологические исследования, обучение и т. д. Кроме того, мы не забываем о социальной ответственности бизнеса, оказываем поддержку социально уязвимым слоям населения и помогаем в трудоустройстве безработных.

За прошедшие годы мы наработали хороший опыт. В копилке наших дел – методическая помощь предприятиям, «круглые столы» и семинары, акции, конкурсы и выставки. Проводя образовательную, информационную, консультативную работу среди действующих и начинающих бизнесменов, мы содействуем решению важной задачи – увеличению роста занятых в сфере малого бизнеса, борьбе с безработицей.

Традиционными стали ежемесячные информационно-разъяснительные встречи предпринимателей и чиновников. Акимат области оказывает всяческое содействие, развитие данной сферы контролирует глава региона Бактыкожа Измухамбетов. Мы сотрудничаем с государственными органами, например, совместно с управлением образования Атырауской области был изучен и проанализирован процесс открытия частной дошкольной организации, представлены предложения по реформированию данного процесса, подготовлена и выпущена методическая брошюра на данную тему.

Работа по изучению определенных нюансов ведется и по другим направлениям предпринимательской деятельности. Например, мы изучаем и вносим предложения о совершенствовании таких процедур, как оформление документации при получении земельных участков или регистрация прав на недвижимость.

Представители союза принимают активное участие в рассмотрении вопросов по соблюдению законодательства, по вопросам коррупции и преодолению административных барьеров на заседаниях общественных советов при контрольно-надзорных органах. Так, на ежеквартальных заседаниях общественного совета при департаменте по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями рассматриваются вопросы, требующие решения органами финансовой полиции.

Активно взаимодействуем мы и с органами прокуратуры области, управлением Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан по Атырауской области, с которым подписан меморандум о взаимном сотрудничестве, целью которого является защита от незаконного и необоснованного вмешательства органов контроля и надзора в деятельность предпринимателей.

Количество проверок, проведенных контролирующими органами в субъектах предпринимательства Атырауской области, за 9 месяцев текущего года сократилось по сравнению с прошлым годом на 17% (с 6 658 до 5 492), в том числе в субъектах малого бизнеса на 16% (с 4 193 до 3 495), среднего – на 13% (с 1 699 до 1 388). Количество проведенных внеплановых проверок уменьшилось на 21% (с 3 351 до 2 632).

Выявлено 13 актов, вынесенных с нарушением требований законодательства, в связи с чем управлением отказано в их регистрации с принятием мер прокурорского реагирования. По фактам вынесения незаконных постановлений о назначении проверок, повлекших отказ в их регистрации, нами возбуждены административные и дисциплинарные производства, внесены представления об устранении нарушений законности, разъяснены положения закона, должностные лица привлечены к ответственности.

К примеру, управлением возбуждено административное производство по пунк­­­­­ту 11­­­­­­ статьи 153 Кодекса Респуб­лики Казахстан об административных правонарушениях в отношении инспектора Жылыойской территориальной инспекции Комитета по ветеринарному контролю и надзору Б., который нарушил периодичность проведения проверки. Решением Жылыойского районного суда на инспектора наложен административный штраф в размере 10 месячных расчетных показателей.

Своевременное обращение в органы прокуратуры позволило не раз остановить незаконные проверки на предприятиях бизнеса. В последние годы обращения стали более частыми со стороны бизнеса, так как законопослушный предприниматель, работающий прозрачно и ответственно, обращается сегодня к цивилизованному решению вопросов.

Положительные результаты дает работа мобильных групп. Так, созданный при Комитете по правовой статистике и специальным учетам портал «Бизнес тірегі» позволил каждому предпринимателю через доступные средства связи проверять законность и обоснованность проводимой проверки, получать разъяснения норм законодательства.

За 9 месяцев текущего года на портал «Бизнес тірегі» от предпринимателей Атырауской области поступило 53 обращения. В 52 обращениях изложенные доводы предпринимателей о нарушении их прав подтвердились, в связи с чем прокуратурой области внесены протесты, представления, даны разъяснения, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

К примеру, предприниматели атырауского рынка «Мерей» обратились через данный портал с жалобой на незаконные действия чиновников и администрации рынка по приостановлению деятельности торговых площадей. В результате выезда мобильной группы администрации рынка дано разъяснение о неправомерности действий. В результате чего были защищены права 135 предпринимателей, которые получили возможность дальнейшего осуществления своей деятельности.

В октябре по инициативе прокуратуры области стартовала акция «Закон и бизнес». Целью проведения акции являются активизация обратной связи с субъектами предпринимательства, разъяснение норм действующего законодательства в сфере предпринимательской деятельности, а также выявление существующих административных барьеров.

Прокуратурой создан штаб, в состав которого вошли представители местных исполнительных органов, органов государственного контроля и надзора, областного филиала партии «Нур Отан», общественных объединений, СМИ, региональной палаты предпринимателей. Такое сотрудничество способствует более активному развитию бизнеса и росту экономики региона. Это значит, что поставленная Президентом Нурсултаном­ ­Абишевичем Назарбаевым задача нами, представителями предпринимательского сообщества, будет выполнена. Для этого создаются все условия, нам остается лишь кропотливо работать. Сплоченность и сотрудничество помогут нам приблизиться к главной цели – вхождению в 30 самых развитых стран мира.

Алия БЕККУЖИЕВА, председатель ОО «Союз предпринимателей и работодателей Атырауской области»