​Для привлечения туристов

Туристские компании, объекты размещения и гиды-экскурсоводы регионов выразили готовность участвовать в привлечении и приеме посетителей выставки в регионах, узнали о правилах включения их услуг в рекомендованный каталог для посетителей выставки по программе Recommended by EXPO 2017.

Как отметила в ходе роуд-шоу Роза Асанбаева, опыт ЭКСПО в Милане показал, что проведение выставки может дать хороший толчок развитию туризма в регионах. Так, во время проведения ЭКСПО-2015 туристские потоки в регионах увеличились вдвое, а загрузки отелей возросли на 4,5%. В Актобе АО «НК «Астана ­ЭКСПО-2017» подписало меморандумы о сотрудничестве с акиматами Актюбинской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Атырауской областей. Партнерство с потенциальными туроператорами регионов НК закрепила в соглашениях о сотрудничестве и договорах между отечественными и зарубежными партнерами.