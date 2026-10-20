Для продовольственной безопасности

В ходе рабочей поездки на восток страны депутаты посетили новый маслозавод Altai Mai, а также современную молочно-товарную ферму и молокоперерабатывающий завод корпорации «Восток-Молоко». Как отметила председатель комитета Наталья Годунова, продовольственная безопас­ность – это один из главных факторов государственной безопас­ности. Из 29 основных продуктов питания только по 22 страна обеспечивает себя на 80%, по остальным сохраняется зависимость от поставок из-за рубежа. Есть вопросы и по экс­порту: несмотря на то что экспорт сельхозпродукции глубокой переработки вырос с 2,3 млрд долларов до 3,6 млрд, основными импортерами на пространстве Евразийского региона остаются Россия, Беларусь, Узбекистан.

– У нашей страны есть ресурсы, пищевая промышленность развивается, но, например, «Восток-Молоко» часть сырья закупает в Красноярске, Altai Mai импортирует подсолнечник из Алтайского края, – отметила депутат. – Казахстанская сельхозпродукция качественная, но проигрывает в конкуренции по цене. Мы хотим понять, какие пробелы необходимо устранить в законодательстве.

Ряд проблем обозначил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ренат Курмамбаев. На ре­гион приходится 6% валового выпуска сельхозпродукции страны, а доля продукции глубокой переработки в экспортных поставках достигает почти 94%.

Вместе с тем участники программы «Ауыл аманаты» сталкиваются с жесткими санитарно-экологичес­кими требованиями, когда фермы должны быть размещены на расстоя­нии от 100 до 500 метров от жилых домов и любых социальных объектов. При этом участники программы – это сельчане, чаще всего размещающие коровники в границах своих домашних хозяйств. Другой момент связан с госзакупками, где отсутствует норма о приоритетном приобретении продуктов у местных производителей арендаторами столовых в школах и воинских частях. По словам замакима, в законе при закупках нужно предусмотреть балльную систему.

– Необходимы изменения и в Земельном кодексе, – пояснил он. – На сегодня в законодательном акте не предусмотрен такой вид земельного участка, как под размещение пасеки. Пчеловоды оформляют участок, размещают ульи, но система космического мониторинга показывает, что нагрузки на пастбища и землю нет.

По словам вице-министра сельского хозяйства Назгуль Хатеповой, в настоящее время импортозависимость осталась по шести социально значимым продовольственным товарам из 29. В ближайшие два-три года обеспеченность страны по мясу птицы и сыру превысит 80%, по сахару достигнет 37%.

– На экспорт мяса введены ограничения как раз для того, чтобы загрузить собственные перерабатывающие предприя­тия, – отметила вице-министр. – Было время, когда к нам завозили мясо даже из Аргентины, но на сегодня наши переработчики ориентированы на местное сырье. В этом году Казахстан не выбрал действующую в рамках ЕАЭС квоту на ввоз мяса из Южной Америки.

Вице-министр торговли и интеграции Асет Нусупов напомнил о большой работе, проделанной с представителями торговли по продвижению отечественных товаров. Буквально по всем категориям товаров законодательно предусмотрели 30-процентную квоту на продовольствие от казахстанских производителей. Владельцы магазинов обязаны располагать отечественные товары на полках с самой ходовой продукцией. В целом, как показывает мониторинг, в списке социально значимого продовольствия доля казахстанских продуктов занимает 80%.

Перечень мер предложил депутат Курултая Вадим Басин. По его словам, предприя­тия берут долго­срочные кредиты на строительство и модернизацию заводов, при этом льготные условия по отдельным программам действуют только 5 лет. По истечении этого срока расходы на обслуживание кредита могут существенно увеличиться, хотя предприятие еще не окупило вложенные средства. Необходимо рассмотреть возможность продления льготного финансирования для предприятий пищевой промышленности. Большой головной болью для аграриев являются также задержка субсидий и административные барьеры.

– Министерствам национальной экономики и сельского хозяйства следует пре­дусмотреть рефинансирование займов по линии «Аграрной кредитной корпорации», – высказал предложение депутат. – Главное, чтобы принимаемые меры помогали предприятиям снижать расходы, увеличивать производство и выпускать больше продукции из отечественного сырья.