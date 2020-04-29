Для продовольственной и информационной безопасности

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРОПРОВОДЯЩАЯ СЕТЬ

Как доложил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, для обеспечения продовольственной безопасности страны необходимо в полной мере удовлетворять потребности населения в качественной продукции аграрной и пищевой промышленности, а также стабилизировать цены на продукты питания и товары первой необходимости. Успешное решение этих задач во многом зависит от роста продуктивности отечественного сельхозпроизводства, а также наличия эффективной логистики по заготовке и хранению производимой сельхозпродукции, расширения экспортных каналов ее сбыта.

По мнению главы МТИ, нехватка качественной инфраструктуры хранения производимой сельхозпродукции из года в год увеличивает издержки аграриев. Отсутствие координации между объектами торгово-логистической системы усложняет и без того перегруженную цепочку движения товаров к потребителю.

Старые форматы торговой инф­раструктуры не позволяют эффективно распределять товары и стабилизировать цены в долгосрочной перспективе. Поэтому развитие эффективной товаропроводящей системы станет конкурентным преимуществом субъектов АПК, ориентированных как на внутренний, так и на внешние рынки.

Основные потребности внут­реннего рынка могут всецело покрываться за счет собственного производства. Однако существую­щая инфраструктура, несовершенная логистика, отсутствие эффективного взаимодействия между участниками товародвижения приводят к значительному росту цен на сельхозтовары, особенно в период межсезонья.

– Каждый год с февраля по май, когда истощаются запасы прошлогоднего урожая и начинается завоз нового из соседних стран, мы наблюдаем высокую волатильность цен. В свою очередь это негативно влияет на инфляцию, – отметил Бахыт Султанов.

В настоящее время дефицит овощехранилищ по республике составляет порядка 70%. В некоторых регионах цифра достигает и 90%. А это приводит к тому, что выращенная сельхозпродукция на местах долго не залеживается, и уж тем более она не хранится в закромах регионов в качестве залога продовольственной безопас­ности и стабильности рынка.

По словам главы МТИ, в результате подобной практики общие потери овощей и фруктов составляют порядка 19%, мяса и молочной продукции – 5%. При этом все издержки, понесенные предпринимателем, в том числе в результате таких потерь, отражаются в конечном итоге на стоимости продукции.

Что касается торговой инфраструктуры, то в настоящее время в стране насчитывается 750 торговых рынков, более половины которых (51%) нестационарные. Они не оснащены современными системами разгрузки (кросс-доками), соответствующими складскими помещениями.

На действующих рынках нет информационной системы по отслеживанию товаропотоков. При этом существующая прак­тика доступа производителей к прилавкам создает основу искаженного ценообразования, несправедливых торговых наценок и необоснованного роста цен в определенные периоды.

– Ажиотаж при введении карантина в наших городах наглядно обнажил эти проблемы. Для сис­темного их решения предлагается создать национальную товаропроводящую сеть – отдельный экономический кластер, органично встроенный в торговую инфраструктуру республики, который приблизит производителя к пот­ребителю, – пояснил министр.

Ядром системы станут оптово-распределительные центры, классифицированные по функционалу торговли и распределения. Данные структуры будут предлагать специализированные услуги, начиная от хранения и переработки до распределения и сбыта продукции. Это позволит выстроить эффективные транспортно-логис­тические каналы для ключевых направлений поставок. Также они смогут осуществлять экспортно-импортные операции в страны ЕАЭС, ЦА и Китай, что значительно расширит рынки сбыта.

По словам министра торговли, сеть оптово-распределительных центров станет связующим звеном между основными участниками товаропроводящей системы и объединит в один кластер сельхозпроизводителей, ритейлеров и поставщиков. Практика деятельности ведущих мировых систем, таких как «Ранжис» и «Меркаса», показывает, что ключевую роль в выстраивании торгово-логистичес­кой инфраструктуры играет государство. К примеру, во Франции из 20 оптовых продовольственных рынков только один является частным, остальные полностью или частично государственные. Крупнейшая сеть ОРЦ Mercasa в Испании также является государственной. Порядка 62% акций Варшавского сельскохозяйственного оптового рынка тоже принадлежит государству.

Таким образом, параметры и характеристики каждого звена предлагаемой товаропроводящей сети определены с учетом анализа существующих моделей международной системы. ОРЦ – элементы единой системы. Поэтому логично их распределение по типам и функционалу.

В частности, ОРЦ, ориентированные на торговлю, будут располагаться в 20 км от городов, имеющих объемный рынок сбыта, выгодное географическое местоположение. Их основные функции будут заключаться в приближении фермеров к рынкам сбыта.

В свою очередь ОРЦ, ориентированные на распределение, будут сосредоточены в черте города. Наличие таможенного терминала на их территории позволит ускорить процедуру оформления грузов.

Сеть оптово-распределительных центров планируется организовать во всех регионах страны. Предполагается, что они охватят всю цепочку товародвижения от производителя до полки. Создание товаропроводящей системы предлагается реализовать в 3 этапа. На первом планируется строительство 5 ОРЦ, ориентированных на хранение сельскохозяйственных товаров, в Павлодарской, Алматинской и Туркестанской областях.

Общая стоимость проекта порядка составляет 237,5 млрд тенге. Как отметил Бахыт Султанов, создание товаропроводящей системы позволит привлечь и обеспечить рабочими местами порядка 10,5 тыс. специалистов, в том числе более 4 тыс. человек – в период строительства и 6,3 тыс. – при эксплуатации объектов.

Для строительства объектов будут привлекаться отечественные проектные и строительные компании. Ввод всех мощностей товаропроводящей системы общим объемом продовольствия 4,8 млн тонн планируется к 2022 году. Это полностью покроет дефицит мощностей и создаст условия для последующей экспортной экспансии.

– С акиматами регионов мы отработали вопросы выделения земельных участков для первых двух этапов. По остальным 15 объек­там также будет проведена соответствующая работа, – подытожил министр.