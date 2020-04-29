Для продовольственной и информационной безопасности 29 апреля 2020 г. 9:32 Досжан Нургалиев НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОВАРОПРОВОДЯЩАЯ СЕТЬКак доложил министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, для обеспечения продовольственной безопасности страны необходимо в полной мере удовлетворять потребности населения в качественной продукции аграрной и пищевой промышленности, а также стабилизировать цены на продукты питания и товары первой необходимости. Успешное решение этих задач во многом зависит от роста продуктивности отечественного сельхозпроизводства, а также наличия эффективной логистики по заготовке и хранению производимой сельхозпродукции, расширения экспортных каналов ее сбыта.По мнению главы МТИ, нехватка качественной инфраструктуры хранения производимой сельхозпродукции из года в год увеличивает издержки аграриев. Отсутствие координации между объектами торгово-логистической системы усложняет и без того перегруженную цепочку движения товаров к потребителю. Старые форматы торговой инфраструктуры не позволяют эффективно распределять товары и стабилизировать цены в долгосрочной перспективе. Поэтому развитие эффективной товаропроводящей системы станет конкурентным преимуществом субъектов АПК, ориентированных как на внутренний, так и на внешние рынки. Основные потребности внутреннего рынка могут всецело покрываться за счет собственного производства. Однако существующая инфраструктура, несовершенная логистика, отсутствие эффективного взаимодействия между участниками товародвижения приводят к значительному росту цен на сельхозтовары, особенно в период межсезонья.– Каждый год с февраля по май, когда истощаются запасы прошлогоднего урожая и начинается завоз нового из соседних стран, мы наблюдаем высокую волатильность цен. В свою очередь это негативно влияет на инфляцию, – отметил Бахыт Султанов.В настоящее время дефицит овощехранилищ по республике составляет порядка 70%. В некоторых регионах цифра достигает и 90%. А это приводит к тому, что выращенная сельхозпродукция на местах долго не залеживается, и уж тем более она не хранится в закромах регионов в качестве залога продовольственной безопасности и стабильности рынка.По словам главы МТИ, в результате подобной практики общие потери овощей и фруктов составляют порядка 19%, мяса и молочной продукции – 5%. При этом все издержки, понесенные предпринимателем, в том числе в результате таких потерь, отражаются в конечном итоге на стоимости продукции. Что касается торговой инфраструктуры, то в настоящее время в стране насчитывается 750 торговых рынков, более половины которых (51%) нестационарные. Они не оснащены современными системами разгрузки (кросс-доками), соответствующими складскими помещениями. На действующих рынках нет информационной системы по отслеживанию товаропотоков. При этом существующая практика доступа производителей к прилавкам создает основу искаженного ценообразования, несправедливых торговых наценок и необоснованного роста цен в определенные периоды.– Ажиотаж при введении карантина в наших городах наглядно обнажил эти проблемы. Для системного их решения предлагается создать национальную товаропроводящую сеть – отдельный экономический кластер, органично встроенный в торговую инфраструктуру республики, который приблизит производителя к потребителю, – пояснил министр.Ядром системы станут оптово-распределительные центры, классифицированные по функционалу торговли и распределения. Данные структуры будут предлагать специализированные услуги, начиная от хранения и переработки до распределения и сбыта продукции. Это позволит выстроить эффективные транспортно-логистические каналы для ключевых направлений поставок. Также они смогут осуществлять экспортно-импортные операции в страны ЕАЭС, ЦА и Китай, что значительно расширит рынки сбыта. По словам министра торговли, сеть оптово-распределительных центров станет связующим звеном между основными участниками товаропроводящей системы и объединит в один кластер сельхозпроизводителей, ритейлеров и поставщиков. Практика деятельности ведущих мировых систем, таких как «Ранжис» и «Меркаса», показывает, что ключевую роль в выстраивании торгово-логистической инфраструктуры играет государство. К примеру, во Франции из 20 оптовых продовольственных рынков только один является частным, остальные полностью или частично государственные. Крупнейшая сеть ОРЦ Mercasa в Испании также является государственной. Порядка 62% акций Варшавского сельскохозяйственного оптового рынка тоже принадлежит государству.Таким образом, параметры и характеристики каждого звена предлагаемой товаропроводящей сети определены с учетом анализа существующих моделей международной системы. ОРЦ – элементы единой системы. Поэтому логично их распределение по типам и функционалу. В частности, ОРЦ, ориентированные на торговлю, будут располагаться в 20 км от городов, имеющих объемный рынок сбыта, выгодное географическое местоположение. Их основные функции будут заключаться в приближении фермеров к рынкам сбыта. В свою очередь ОРЦ, ориентированные на распределение, будут сосредоточены в черте города. Наличие таможенного терминала на их территории позволит ускорить процедуру оформления грузов.Сеть оптово-распределительных центров планируется организовать во всех регионах страны. Предполагается, что они охватят всю цепочку товародвижения от производителя до полки. Создание товаропроводящей системы предлагается реализовать в 3 этапа. На первом планируется строительство 5 ОРЦ, ориентированных на хранение сельскохозяйственных товаров, в Павлодарской, Алматинской и Туркестанской областях. Общая стоимость проекта порядка составляет 237,5 млрд тенге. Как отметил Бахыт Султанов, создание товаропроводящей системы позволит привлечь и обеспечить рабочими местами порядка 10,5 тыс. специалистов, в том числе более 4 тыс. человек – в период строительства и 6,3 тыс. – при эксплуатации объектов. Для строительства объектов будут привлекаться отечественные проектные и строительные компании. Ввод всех мощностей товаропроводящей системы общим объемом продовольствия 4,8 млн тонн планируется к 2022 году. Это полностью покроет дефицит мощностей и создаст условия для последующей экспортной экспансии. – С акиматами регионов мы отработали вопросы выделения земельных участков для первых двух этапов. По остальным 15 объектам также будет проведена соответствующая работа, – подытожил министр.СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ АПККак сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, в настоящее время одним из сдерживающих факторов развития АПК является недостаточный уровень интеграции сельхозпроизводства в систему сбыта продукции. Из-за неразвитости торгово-логистической системы отрасль не может обеспечивать равномерные поставки качественного сырья на потребительский рынок в течение года. В стране практически отсутствует система предпродажной подготовки товара. В отдельных регионах недостаточно развита складская инфраструктура по хранению плодоовощной продукции и пищевых продуктов. Согласно данным МСХ, на сегодня в республике насчитывается порядка 1 249 единиц объектов хранения плодов и овощей с общей емкостью 1 908,3 тыс. тонн. Это лишь малая толика от того, что необходимо для обеспечения надлежащей сохранности всей производимой сельхозпродукции в стране. Например, для того чтобы обеспечить сохранность 6,7 млн тонн сельхозпродукции как для внутреннего потребления, так и экспорта, необходимо иметь хранилища совокупной емкостью порядка 2,8 млн тонн. То есть задел возможностей в этой сфере огромен. О ситуации в регионах по данному вопросу доложили акимы Туркестанской, Алматинской и Павлодарской областей. Подводя итоги, Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что Казахстан переходит к новому уровню обеспечения продовольственной безопасности и контроля цен путем создания национальной товаропроводящей сети. В течение трех этапов до 2022 года в стране будет построено свыше 24 ОРЦ. Это даст возможность хранения, обработки и распределения порядка 4,8 млн тонн сельхозпродукции. – На сегодня в республике дефицит овощехранилищ составляет 70%. В текущем году в Павлодарской, Алматинской и Туркестанской областях будет введено 5 ОРЦ, что позволит обеспечить хранение дополнительно 600 тысяч тонн сельхозпродукции, – сказал глава Правительства.Также было подчеркнуто, что на первом этапе с вводом ОРЦ ожидается эффект снижения цен на сельхозпродукцию до 25% за счет прозрачного ценообразования и новых эффективных механизмов торговли. Премьер-министр поручил акиматам регионов обеспечить все необходимые меры по выделению земельных участков и подведению инженерных коммуникаций к оптово-распределительным центрам. Также необходимо предусмотреть возможность привлечения частного сектора в проекты создания новых производств на местах.ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ИНТЕРНЕТ – СЕЛЬСКИМ РАЙОНАМ Как доложил Правительству глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, в 2005 году в стране Интернетом пользовались всего 4 человека из 100, а стоимость самого популярного пакета услуг составляла 19 900 тенге (150 долларов). При этом скорость скачивания была не более 128 кб⁄с. Благодаря активному развитию отрасли телекоммуникаций, внедрению новых технологий и оптимальных решений на сегодня тарифы в долларовом эквиваленте снизились в несколько раз. Международный опыт показывает, что уже сейчас Казахстан на фоне государств с большой территорией, в частности таких как Россия – 76%, США – 87,3%, Китай – 61,2%, Украина – 62,5%, занимает уверенную позицию по числу пользователей Интернета – 84,2%. – На сегодня жители всех 118 городов и 4 235 сельских населенных пунктов уже имеют возможность использовать сети 3G и 4G, – сказал Аскар Жумагалиев.С 2018 года в рамках ГЧП в стране начата реализация проекта «Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов РК по технологии волоконно-оптических линий связи». Проект предусматривает до конца 2020-го строительство волоконно-оптических линий в 1 250 сельских населенных пунктах общей протяженностью более 20 тыс. км. По состоянию на 20 апреля 2020 года в рамках реализации проекта в общей сложности ВОЛС построены в 637 сельских населенных пунктах, продолжается строительство этих линий связи в 613 селах страны. Как сообщил глава ведомства, основное потребление Интернета происходит не через фиксированные сети, а посредством мобильной связи 3G или 4G. В связи с этим министерством совместно с операторами связи был подписан меморандум и утвержден план-график по обеспечению сел с населением более 250 человек услугами 3G и 4G. В настоящее время идут работы по обеспечению оставшихся без услуг широкополосного Интернета 928 сельских населенных пунктов, где проживают 600 тыс. человек. По завершении реализации вышеуказанных проектов широкополосным доступом будет обеспечено 5 163 села. В целом охват населения связью 3G и 4G составит 99,3% населения. К концу текущего года останутся только 1 178 сел, где в общей сложности проживают не более 130 тыс. человек. Обеспечение широкополосным доступом этих сел будет осуществляться с учетом урбанизации и регионального развития территорий.В рамках рассмотрения данного вопроса выступил также председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев, который отметил, что перед компаниями группы АО «Казахтелеком» стоит задача по обеспечению доступом к Интернету и услугам защищенной передачи данных 2 496 государственных учреждений в 828 сельских населенных пунктах республики. Общий срок реализации проекта ВОЛС СНП 14 лет – с 2018 по 2032 год. С докладами по этой теме также выступили председатель правления АО «Транстелеком» Жанболат Надыров, исполнительный директор ТОО «Кар-Тел» Евгений Настрадин, а также акимы Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.Подводя итоги, Аскар Мамин подчеркнул, что вопросы обеспечения бесперебойным Интернетом в условиях чрезвычайного положения находятся на особом контроле Главы государства. Интернет в сегодняшних условиях стал одним из основных каналов связи населения, а также важной составляющей в таких сегментах экономики, как электронная торговля, онлайн-обучение, электронные госуслуги, системы здравоохранения, финансов и других сферах.Глава Правительства поручил Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с операторами связи принять все необходимые меры по своевременному обеспечению Интернетом запланированных населенных пунктов. Акиматам регионов поручено оперативно решать вопросы по отводу земли под строительство антенно-мачтовых сооружений, прокладке линий связи, а также обеспечению электроэнергией.