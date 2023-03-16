Для продвижения казахстанского машиностроения по поручению Главы государства разрабатывается пятилетний Комплексный план развития отрасли с упором на импортозамещение, технологичность и конкурентоспособность

Для сравнения: в развитых странах на долю отрасли приходится в среднем от 30 до 50% производимой промышленной продукции. К примеру, в Германии данный показатель составляет 54%, Японии – 51%, Италии – 36%, Китае – 35%. Нам есть к чему стремиться…

В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область в феврале нынешнего года Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями машиностроительных предприятий региона и отметил важность производства качественной продукции. Глава государства подчеркнул, что Правительство продолжит оказывать поддержку отрасли.

– Казахстанское машинострое­ние продолжает планомерно и динамично развиваться. Этому способствуют как поддержка со стороны государства, так и собственные усилия отечественных производителей. С 2019 года Глава государства взял под личный контроль вопросы машинострое­ния. Принят Закон «О промышленной политике». Созданы Фонд развития промышленности и Международный центр нефтегазового машиностроения. Ведется работа по обеспечению отечественных машиностроителей доступным сырьем. В рамках Дорожной карты развития машиностроения на 2019–2024 годы пос­тавлена цель: к концу 2024 года достичь объемов производства в 2,6 триллиона тенге, – отмечает председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев.

По его словам, внимание государства и поддержка Президента позволили машиностроителям выполнить поставленные в «дорожной карте» цели.

По итогам 2022 года этот объем составил 3,1 трлн тенге, индекс физического объема вырос на 9,4%. Вклад машиностроительной отрасли в обрабатывающую промышленность достиг 15%, а объем инвестиций в основной капитал отрасли машиностроения и металлообработки – 119 млрд тенге. В 2022 году экспортировано продукции машиностроения на 3,8 млрд долларов.

– «Дорожная карта» предус­матривает эффективное развитие не только машинострои­тельных предприятий, но и широкого круга предприятий обрабатывающей промышленности. Машиностроители Казахстана намерены повышать свою эффективность, создавать диверсифицированную и технологичную отрасль национальной экономики, – подчеркивает Мейрам Пшембаев.

Сегодня в стране действует более 3 тыс. предприятий отрасли машиностроения и металлообработки, где работают около 120 тыс. человек.

Ежегодно проводится Форум машиностроителей Казахстана, организаторами которого выступают Министерство индустрии и инфраструктурного развития, Союз машиностроителей Казахстана при поддержке Правительства РК и Международная выставка Kazakhstan Machinery Fair.

Мероприятие посещают до 1 500 человек из 20 стран мира: Австрии, Германии, Турции, Италии, Польши, России и других государств. На выставке экспо­нируется продукция более 200 ведущих отечественных и зарубежных предприятий. Она позволяет привлечь новых парт­неров, повысить узнаваемость брендов, укрепить имидж казахстанских компаний.

– Форум зарекомендовал себя отличной отраслевой дискус­сионной площадкой. В этом году 11–12 мая состоится уже XI форум. На нем по традиции будет решаться широкий спектр проб­лем, с которыми сталкиваются предприятия отрасли. Специалисты обсудят механизмы диверсификации экономики, импортозамещения и новой экономической политики, – отметил Мейрам Пшембаев.

В рамках открытого диалога вырабатывается стратегия развития машиностроения и обрабатывающей промышленности в целом.

По итогам форума формируются рекомендации Правительству, которые служат достижению стратегически важных задач для дальнейшего развития машиностроительной отрасли.

Так, по словам председателя отраслевого союза, по-прежнему остро стоит проблема, связанная с доступным финансированием. Отрасль машиностроения является капиталоемкой с невысокой рентабельностью в 7–10%. Сегодня в банках второго уровня прак­тически невозможно получить кредит. Высокие ставки кредитования под 20%, завышенные требования к залоговой базе не позволяют полноценно развивать производство.

Есть проблемы с обеспечением предприятий отрасли исходными материалами (сырьем), что негативно сказывается на уровне загрузки их производственных мощностей.

Сохраняется высокая импорто­зависимость. Общий объем импорта обработанных товаров в Казахстане за 2022 год составил 50 млрд долларов, из них 20 млрд, или 40%, – машиностроительная продукция. Наш внут­ренний рынок машиностроения более чем на 70% зависит от импортной продукции.

Основные производственные фонды в отрасли критически нуждаются в обновлении. Изно­шенность оборудования в среднем достигла 60–70%. Модернизация также затруднена из-за высоких ставок кредитования банков второго уровня.

Налоговая система также требует совершенства, акцентирует внимание Мейрам Пшембаев. Глава государства в своем Послании от 1 сентября 2022 года поручил ввести дифференцированные налоговые ставки в разных секторах в течение 2023–2025 годов в рамках разработки нового Налогового кодекса. В разных странах есть дифференцированные отраслевые налоговые льготы. Это распространенная мировая практика.

– В Европейском союзе отрас­левые налоги дифференцированы в зависимости от секторов, технологий, НИОКР. Если общая ставка там составляет 20–25%, то для машиностроения применяется 8%. В Китае действует дифференцированная ставка НДС при экспорте от 0% до 16%. Она зависит от степени переработки экспортируемой продукции. Однако наши производители товаров высокого передела уплачивают такой же НДС, как и сырьевики. Если и мы введем дифференциацию по налогам, это подстегнет высокотехнологичные отрасли. Они более капиталоемкие, сложны с точки зрения технологий и дадут больше налогов в итоге, – пояс­нил глава союза.

Для решения имеющихся проб­лем и дальнейшего развития казахстанского машиностроения в настоящее время по поручению Главы государства разрабатывается пятилетний Комплексный план отраслевого развития. Он позволит придать новый импульс и создать стимулы для повышения конкурентоспособности и поддержки отечественных машиностроителей.

В проекте комплексного плана определены основные направления развития машиностроения: нефтегазового, горно-металлургического, сельскохозяйственного, электротехнического, элект­ронного, железнодорожного, автомобилестроения, оборонной и авиационной промышленности.

Мероприятия, заложенные в комплексный план, будут нацелены на сокращение импортозависимости, увеличение внутристрановой ценности в закупках, привлечение инвестиций, развитие производственных и экспорт­ных возможностей, расширение рынков сбыта для отечественной продукции, защиту внутреннего рынка (техническое регулирование), совершенствование системы подготовки квалифицированных кадров.

Все эти меры позволят в разы увеличить объемы производства и экспорт. Будет обеспечен рост налогооблагаемой базы за счет увеличения объемов производства и экспортной выручки отечест­венных предприятий отрасли.

Отечественное машиностроение – это не только производство автомобилей, а комплексная и дифференцированная отрасль, которая охватывает 37 подотрас­лей, в том числе производство электро- и железнодорожной техники, горно-шахтного, нефте­промыслового оборудования, сельскохозяйственных машин. Всего же в мире насчитывается более 100 специализированных подотраслей и производств машиностроения и металлообработки.

Окружающий нас мир – это мир машин от бытовой техники до космических аппаратов. Именно машиностроение имеет огромный потенциал роста добавленной стоимости. Оно обеспечивает нужды материального производства, непроизводственной сферы, обороны и населения. От него зависят технологический прогресс, уровень производительности и качество жизни.

– В Казахстане есть все предпосылки для развития отечественного машиностроения. Это прежде всего энергетическая и сырьевая база, производственный и человеческий потенциал. Главное, нам надо правильно расставить акценты, – подчеркивает Мейрам Пшембаев. – Принципиаль­ный вопрос для страны – создать усло­вия для повышения конкурентоспособности отечественного машиностроения. Только так мы сможем стимулировать развитие всей отрасли.

Перед Правительством поставлены конкретные задачи по диверсификации экономики, увеличению объема производства обрабатывающей промышленнос­ти, повышению конкурентоспособности предприятий. А машиностроители готовы работать в условиях жесткой конкуренции и внести свой вклад в развитие отечественной экономики. Только совместными усилиями Правительства и бизнеса можно достичь всех поставленных целей по ускоренному развитию имеющегося потенциала машиностроения Казахстана.