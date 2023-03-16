Для продвижения казахстанского машиностроения по поручению Главы государства разрабатывается пятилетний Комплексный план развития отрасли с упором на импортозамещение, технологичность и конкурентоспособность

По данным Союза машиностроителей Казахстана, сегодня в промышленности республики машиностроение занимает 6%, в ВВП – более 3%.
Для сравнения: в развитых странах на долю отрасли приходится в среднем от 30 до 50% производимой промышленной продукции. К примеру, в Германии данный показатель составляет 54%, Японии – 51%, Италии – 36%, Китае – 35%. Нам есть к чему стремиться…
В ходе рабочей поездки в Акмолинскую область в феврале нынешнего года Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями машиностроительных предприятий региона и отметил важность производства качественной продукции. Глава государства подчеркнул, что Правительство продолжит оказывать поддержку отрасли.
– Казахстанское машиностроение продолжает планомерно и динамично развиваться. Этому способствуют как поддержка со стороны государства, так и собственные усилия отечественных производителей. С 2019 года Глава государства взял под личный контроль вопросы машиностроения. Принят Закон «О промышленной политике». Созданы Фонд развития промышленности и Международный центр нефтегазового машиностроения. Ведется работа по обеспечению отечественных машиностроителей доступным сырьем. В рамках Дорожной карты развития машиностроения на 2019–2024 годы поставлена цель: к концу 2024 года достичь объемов производства в 2,6 триллиона тенге, – отмечает председатель правления ОЮЛ «Союз машиностроителей Казахстана» Мейрам Пшембаев.
По его словам, внимание государства и поддержка Президента позволили машиностроителям выполнить поставленные в «дорожной карте» цели.