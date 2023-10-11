Для прорыва в аграрной науке нужно наращивать стратегические компетенции - Ахылбек Куришбаев

Достижения отечественной аграрной науки должны применяться фермерами, чтобы в будущем обеспечить устойчивое развитие сельского хозяйства. О том, как эффективно интегрировать науку, преподавание и производство, - в интервью вице-президента НАН РК, председателя правления-ректора Казахского национального аграрного исследовательского университета Ахылбека Куришбаева.

- Ахылбек Кажигулович, пока аграрная наука в полной мере не способна оперативно и с надлежащим качеством решить все стоящие перед АПК проблемы. Как Вы считаете, с чего нужно начинать изменения?

- Проблем в сельском хозяйстве очень много. Главной из них является то, что мы беремся за решение всех имеющихся проблем одномоментно. Как говорится, выдвигаем больше лозунгов, не выстраивая при этом качественно новую систему развития АПК. Работаем фрагментарно, не на конечный результат, а на достижение высоких показателей и красивых целевых индикаторов.

Большие надежды ученые-аграрии возлагают на предстоящую трансформацию НАНОЦ в вертикально интегрированный агротехнологический хаб, где ключевую роль должны выполнять исследовательские университеты и научно-исследовательские институты.

Для создания в Казахстане эффективной структуры управления аграрной наукой и образованием трем аграрным вузам необходимо передать территориально расположенные НИИ и опытные хозяйства и перейти на современную институциональную модель исследовательского университета, представляющую собой функционально интегрированную систему: НИИ – вуз – опытное хозяйство, то есть научные исследования – подготовка кадров – производство.

- Как, по Вашему мнению, должна финансироваться аграрная наука, чтобы исследовательские работы не прерывались и разработки обязательно внедрялись?

- Для развития науки в Казахстане действует программно-целевое финансирование, которое представляет собой набор инициативных исследований. Безусловно, конкурсное финансирование необходимо, и оно является оптимальной моделью для решения практических, краткосрочных задач на основе объективной конкуренции между научными коллективами.

Однако для прорыва в аграрной науке нужно наращивать стратегические компетенции, где базовыми являются фундаментальные знания. Для этого необходимы формы финансирования, не зависящие от конкурса.

Например, аграрная наука в США выполняет две основные функции. Первую - расширение доступной базы знаний и накопление потенциала для реагирования на существующие и потенциальные вызовы, и вторую - решение конкретных прикладных задач. Из 4 млрд долларов общего объема финансирования сельскохозяйственных исследований, внеконкурсное финансирование стратегических и актуальных исследований составляет 47,5%. Особое внимание в области аграрных исследований уделяется финансированию лэнд-грант университетов, интегрированных с НИИ (исследовательских).

Исходя из глобальных вызовов и стратегических задач, считаю целесообразным в аграрной науке сфокусироваться на трех главных направлениях: повышение устойчивости к засухе (это научный комплекс: селекция, технология и техника), экономия водных ресурсов в сельском хозяйстве и пищевая безопасность.

Для эффективных исследований по каждому из указанных направлений нужны международные партнерства, современные научные кадры и специальная исследовательская инфраструктура. Такие проекты предполагают проведение долгосрочных, непрерывных, независимо от конкурса экспериментов и наблюдений, постоянное практическое изучение, трансфер и адаптацию к природным условиям Казахстана уже созданных в мире лучших агротехнологий. Этого невозможно обеспечить в рамках действующего трехлетнего конкурсного финансирования аграрной науки.

Исходя из опыта технологически развитых стран, для реализации стратегически важных проектов в АПК необходимо ввести прямое внеконкурсное финансирование сроком на пять лет.

- Науке вполне по силам помочь фермерам вывести растениеводство и животноводство на новый уровень развития – высокотехнологичный, конкурентоспособный, однако этого пока не происходит. Что необходимо предпринять для решения этой задачи?

- Основным условием обеспечения продовольственной безопасности является наличие в стране собственного семенного фонда сельскохозяйственных культур, то есть адаптированных к местным погодным условиям отечественных сортов и гибридов.

Однако в Казахстане от 40 до 99,5% посевных площадей, занятых основными сельскохозяйственными культурами, засеяны иностранными сортами. При этом основную долю занимают российские сорта. Мы дошли до того, что завозим из-за границы почти 70% сортов сельхозкультур, которые созданы для других климатических зон и в условиях засухи резко снижают урожайность. Что и произошло в этом году в основных зерносеющих регионах страны.

Главной причиной запаздывания сроков уборки зерновых культур, вплоть до попадания урожая под снег в условиях Северного Казахстана, является увеличение в структуре посевных площадей доли позднеспелых сортов, чаще инорайонной селекции.

Кроме того, по оценкам специалистов, стоимость импортных семян в цене конечной продукции колеблется от 25 до 40% в зависимости от культуры.

Таким образом, стремительное отставание отечественной селекции от технологически развитых стран грозит заполнению внутреннего рынка Казахстана зарубежными сортами и увеличению зависимости от них.

- Правительство понимает это, ежегодно пытается увеличивать финансирование на селекцию и семеноводство, но от этого ожидаемых изменений не происходит…

- Очевидно, что, работая по старинке, используя советские методики прошлого столетия, невозможно получить новые высокоурожайные сорта, как за рубежом.

Как я уже сказал, нам необходимо переходить на трансферт зарубежных технологий. Для этого нужно решить две главные проблемы. Первую – подготовка научных кадров, умеющих создавать сорта на основе молекулярной биологии. Для этого необходимо менять формат научных программ и усилить пост-докторантуру. И вторую - создать необходимую научно-исследовательскую инфраструктуру для ускорения селекционных работ (получение 2-3 урожаев в год).

В мире насчитывается 1750 генетических (селекционных) банков растений. В коллекциях Казахстана собрано более 66 тысяч сортообразцов, которые сосредоточены в 15 НИИ и опытных станциях на условиях краткосрочного хранения (складские помещения) и расположены разрозненно по стране.

Отсутствие Национального генетического банка приводит к потерям ценного генетического материала, нерациональному развитию селекции, отставанию страны по многим позициям. Поэтому нам нужно создать Национальный генетический банк растительных ресурсов ориентировочно на 150 тысяч сортообразцов.

Современные сорта и гибриды создаются путем скрещивания с лучшими зарубежными аналогами, а наша селекция буквально «варится в собственном соку».

Ускоренное создание в Казахстане устойчивых к засухе и болезням высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур возможно только при условии перехода на биотехнологические методы исследований. Их применение позволит ускорить процесс создания сорта с 10-15 лет до 5-8 лет - за счет маркерориентированной селекции и генотипирования задавать нужные параметры обеспечения устойчивости сортов к стрессам.

Для этого нужна отдельная научно-техническая программа по развитию генетических технологий в селекции сельскохозяйственных культур (мегапроект). Сегодня селекцией сельскохозяйственных культур в стране заняты в основном ученые пенсионного возраста. По мнению специалистов, если не предпринять срочных мер по притоку молодых кадров, то в буквальном смысле через 5 лет селекционной работой будет некому заниматься.

- Однако не только научные институты нуждаются в квалифицированных сотрудниках, фермерские хозяйства страдают от нехватки ветеринаров, агрономов, механизаторов. Что-то изменилось в системе подготовки кадров для АПК?

- Одной из главных проблем в АПК остается отсутствие современной системы кадрового обеспечения. Сейчас в Казахском национальном аграрном исследовательском университете происходят кардинальные изменения в этом плане. Под руководством профессоров университета AgroParisTech (Франция) мы начали модернизировать учебные программы. С акимами областей определили сеть передовых аграрных предприятий, которые станут базовыми хозяйствами университета для прохождения практики студентов, в переданных под управление ВУЗа аграрных НИИ и опытных хозяйствах МСХ организуется дуальное обучение, т е практические навыки студенты будут получать непосредственно в научных лабораториях и опытных полях, меняется академический календарь - со следующего учебного года студенты аграрных факультетов будут обучаться в летнее время, в сельскохозяйственный сезон.

Большие изменения ожидаем с открытием в нашем университете филиала одного из ведущих университетов США, с которым сейчас проводятся переговоры. Несомненно, все это даст серьезный толчок в качестве подготовки современных специалистов АПК. Но есть проблемы так сказать системного характера.

Во-первых, из года в год снижается количество выделяемого госзаказа на подготовку специалистов для АПК. За последние 8 лет общий госзаказ по стране увеличился с 31 702 до 73 061, то есть в 2,3 раза. А доля госгрантов по аграрным специальностям снизилась с 7,4% до 4,4% или в 1,7 раза.

Во-вторых, госзаказ по сельскохозяйственным специальностям не осваивается. В 2023 году его освоение составило всего 59%(!). Как мы будем развивать сельское хозяйство, водную отрасль при таком подходе к подготовке кадров? В этом году остались неосвоенными госгранты по специальностям «рыбное хозяйство» (освоение 79,1%), «животноводство» (74,3%), «водные ресурсы и водопользование» (70,1%), «агроинженерия» (34,6%), «ветеринария» (27%), «растениеводство» (20,3%).

Всем известно, что на сельскохозяйственные специальности и ветеринарию в аграрные вузы поступает в основном сельская молодежь. Проходной балл для поступающих на государственный грант в национальный вуз минимум 60. Большая часть абитуриентов, набравших более 60 баллов, выбирает престижные педагогические и инженерные специальности. Поэтому, учитывая сложившуюся критическую ситуацию в подготовке кадров для АПК нужно снизить пороговый балл для национальных университетов по сельскохозяйственным специальностям до 55, при этом увеличить сельскую квоту для абитуриентов с 35 хотя бы до 50 %.

- Не раз приходилось слышать, что даже те выпускники, которые получили по гранту специальность агронома или ветеринара, в село не едут. Ничего так и не меняется?

- По программе «С дипломом в село» за 14 лет ее существования в село переехали 95 тысяч специалистов, из них в сферу АПК – всего 3,3%. В 2022 году подъемные пособия получили всего 162 специалиста АПК, кредиты для приобретения или строительства жилья – 38 человек.

Даже в период обучения студенты аграрных ВУЗов оказываются на втором плане. Они сейчас получают стипендию на 25 тысяч тенге меньше, чем обучающиеся по направлениям подготовки «педагогическое образование» и «здравоохранение». Вот вам и результат: из-за отсутствия должной мотивации молодежь не хочет поступать на аграрные специальности.

Как видите, перед нами стоят очень серьезные задачи. Для того, чтобы поднять сельское хозяйство нужны последовательные и системные меры. Эти изменения необходимо начать с новой системы аграрной науки и подготовки кадров.