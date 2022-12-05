Для проведения голосования и регистрации ОСИ предложено использовать мобильное приложение

В ее работе приняли участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Динара Щеглова, а также представители ОСИ, Центра поддержки цифрового правительства, общественных организаций и IT-компаний.

В ходе «мозгового штурма» было отмечено, что для перехода к ОСИ сегодня необходимо решить вопросы и усовершенствовать механизмы регистрации специальных некоммерческих организаций, соз­дания мобильных приложений для голосования, формирования списков собственников жилья для оповещения и протоколов голосования с опросными листами.

По итогам мероприятия было предложено использовать в качестве единого инструмента для проведения голосования и регистрации ОСИ мобильное приложение eGov Mobile.