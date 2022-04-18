В управлении по связям с общественностью АО «Национальные информационные технологии» сообщили о запуске новой услуги для граждан на портале eGov.kz, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, передает Kazpravda.kz.

Как сообщается, граждане, прожившие на территории Семипалатинского испытательного полигона в период с 1949 по 1965 годы, а также с 1966 по 1990 годы, могут получить выплаты от государства с помощью новой услуги на портале eGov.kz.

C помощью госуслуги гражданам предоставляется возможность получить удостоверение, подтверждающее право на льготы и компенсации. Новая услуга предоставляется бесплатно и доступна на портале eGov.kz с 2022 года. С момента запуска услуги уже 311 граждан подали заявку на получение удостоверения и компенсации онлайн. Аналогичная услуга оказывается также с помощью ЦОНов страны. Только за 2021 год около 7 тысяч человек подали свои заявки на бумажных носителях, отметили в пресс-службе.

«Данная услуга раньше предоставлялась только в бумажном виде через ЦОНы. Для удобства граждан совместно с госорганами мы перевели услугу в онлайн формат. Считаем, что это очень важная для жителей Семипалатинского региона и нужная услуга. Благодаря проделанной работе команды АО «НИТ» список онлайн госуслуг каждый раз увеличивается», - отметил председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо зайти на портал egov.kz, на главной странице открыть раздел «Социальное обеспечение», выбрать «Помощь семьям», выбрать услугу. Далее пользователь:

- авторизуется на портале;

- инициирует заказ услуги онлайн;

- заполняет все необходимые поля;

- подписывает заявку при помощи ЭЦП или двухфакторной аутентификацией.

Результатом оказания государственной услуги является уведомление, которое формируется в течение 20 рабочих дней и хранится в «Личном кабинете» пользователя. После получения уведомления заявителю необходимо получить удостоверение/дубликат удостоверения в Отделе занятости и социальных программ по месту жительства.

Выплата единовременной государственной денежной компенсации будет производиться согласно графику выплат компенсаций в разрезе областей, городов республиканского значения и столицы, добавили в АО "НИТ".