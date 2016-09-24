​Для прозрачности кредитного рынка

В этот день ПКБ предоставило бесплатно персональные кредитные отчеты (ПКО) для граждан РК. А для представителей МСБ период предоставления бесплатных корпоративных кредитных отчетов (ККО) продлен на месяц – с 22 сентября по 22 октября текущего года. По словам генерального директора ПКБ Руслана Омарова, данная акция призвана обратить внимание граждан Казахстана на важность кредитной истории, а также способствует формированию платежной дисциплины и налаживанию коммуникаций заемщиков, предпринимателей и кредитных организаций. Таким образом обеспечивается прозрачность кредитной информации, хранящейся в базе данных ПКБ, которое призывает всех участников кредитного рынка к реализации концепции ответственного кредитования в целях оздоровления кредитного портфеля финансового сектора. ПКБ удалось повысить индекс финансовой грамотности в этой области с показателя 2012 года 0,08% до 2,42% в 2016 году. За 9 месяцев текущего года ПКБ выдало рекордное за историю кредитного бюро количество ПКО – свыше 145 тыс.