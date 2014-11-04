Для расследования взрыва на шахте "Казахмыса" создана спецкомиссия

Для расследования взрыва, произошедшего на Южно-Жезказганском руднике ПО "Жезказганцветмет", создана специальная комиссия, передает корреспондент Kazpravda.kz с ссылкой на пресс-службу горнорудной и металлургической компании "Казахмыс".
Напомним, 4 ноября в 03.30 произошел несчастный случай
на шахте в Сатпаеве.
"Компания "Казахмыс" с прискорбием сообщает о произошедшем в 03.30 часов 4 ноября 2014 года групповом несчастном случае на Южно-Жезказганском руднике ПО "Жезказганцветмет". Во время ведения горных работ произошел несанкционированный взрыв, в результате которого один проходчик погиб на месте происшествия, получив травмы несовместимые с жизнью, второй проходчик госпитализирован в больницу", – указывается в распространенном сообщении.
К настоящему времени, отметили в компании, сформирована специальная комиссия по расследованию происшествия. О результатах компания будет информировать по мере выяснения обстоятельств возникновения несчастного случая.