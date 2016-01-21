Для реализации 5 институциональных реформ нужна обновленная сила – эксперты КИСИ

Эксперты Казахстанского института стратегических исследований считают, что для реализации 5 институциональных реформ Казахстану нужен обновленный Парламент, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Khabar.kz
"Подписание Главой государства указа о проведении внеочередных парламентских выборов соответствует всем демократическим стандартам и является единственно правильным вариантом развития ситуации. Президент провел большие, длительные консультации с председателями Мажилиса и Сената, Премьер-Министром и главой Конституционного совета, поэтому с юридической и законодательной точки зрения вся процедура была полностью соблюдена", – говорит эксперт КИСИ Анна Гусарова.
Тем временем руководитель представительства КИСИ в Алматы Мадина
Нургалиева подчеркнула, что решение Елбасы о досрочном прекращении
полномочий Мажилиса и проведении внеочередных выборов оказалось
своевременным.
"Было учтено мнение экспертного сообщества, широкой
общественности, суммируя все вышеизложенные факты, можно говорить о том,
что решение о проведении внеочередных парламентских выборов – это
достаточно смелый и ответственный шаг и проявление политической воли
Президента", – сказала Нургалиева.
Также руководитель представительства КИСИ в Алматы отметила, что на новый состав Мажилиса будут возлагаться большие надежды.
"На народных избранников ляжет большой груз ответственности. Избранные народом депутаты смогут использовать необходимые инструменты и механизмы, для реализации 5 институциональных реформ и Плана нации "100 конкретных шагов", – поделилась своим мнением эксперт.
Напомним, 20 января Указом Президента РК назначены
выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и выборов депутатов маслихатов всех уровней, которые состоятся 20 марта текущего года.