Для ребят из Аккольского детского дома устроили праздник в Астане

В канун весеннего праздника Наурыз мейрамы столичный акимат совместно с АО "Национальное агентство по развитию местного содержания "NADLoC" и Первичной партийной организацией "Дүние" устроили для воспитанников Детского дома № 1 из Акколя настоящий праздник, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.
Как сообщается, около 60 подопечных разного возраста смогли увидеть достопримечательности столицы и встретиться с представителями администрации города.
Так, согласно программе мероприятия, ранним утром ребята побывали в Национальном музее РК, где состоялось познавательное знакомство с уникальными экспонатами. Затем для детей был организован праздничный обед с угощениями, после чего юные участники мероприятия посмотрели развлекательную программу: физическое электрошоу Тесла и выступление фокусника-иллюзиониста.
Кроме того, дети получили от акима Астаны и компании NADLoC ценные подарки. А зрелищным событием для ребят стало посещение дельфинариума и столичного океанариума, рассказали в пресс-службе.
