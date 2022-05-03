Для сдерживания цен в Нур-Султан поставят 3 тыс. тонн овощей

Акиматом столицы проводится ряд мер для стабилизации цен на социально значимую продукцию: продолжается проект «оборотного механизма», заключены дополнительные договоры на прямые поставки с товаропроизводителями, проводятся круглогодичные ярмарки (ЖМ Пригородный, ул. Арнасай, 109), контроль за соблюдением торговой надбавки и др.

Так, акиматом города законтрактовано порядка 3 тысяч тонн раннеспелых овощей из Туркестанской области. Первая партия уже доставлена. Цены на них будут ниже рыночных на 15%. Приобрести овощи из этой группы можно в ряде торговых сетей. Это: Фермаг, Астыкжан, Акмол, Вкусмарт, Анвар. Также на стадии заключения договор с сетью магазина Small.

Для стабилизации цен на хлеб из муки первого сорта с АО «НК Продкорпорациия» подписан меморандум на поставку более 9 тыс. тонн зерна.

Отметим, Управлением по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан проводятся мероприятия по регулированию цен на социально значимые продовольственные товары. Торговая надбавка на них не должна превышать 15% от закупочной цены у товаропроизводителя или оптового поставщика. Комиссией осуществляется контроль по соблюдению предельного размера торговой надбавки. В случае нарушений, субъекты торговли будут привлечены к ответственности. В случае повторного нарушения, субъекты торговли будут оштрафованы: субъекты малого предпринимательства в размере 10 МРП, субъекты среднего предпринимательства – 75 МРП, субъекты крупного предпринимательства – в размере 300 МРП.

Заявление о необоснованном повышении цен на продукты питания можно направить в адрес управления через портал электронного правительства или по адресу: ул. Бейбитшилик, 11, кабинет (№ 113).