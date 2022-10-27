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Для сильных духом

Наталия Портнягина

Для Уральска, да и всей Западно-Казахстанской области, состоявшийся недавно первый чемпионат по бочча среди юных спортсменов с ограниченными возможностями стал знаковым событием.

Перед соревнованиями юные спортсмены встают в круг, тренер проводит обязательную разминку. Судьи линуют поле для игры… Глухой удар красного мяча по полу. Вот он катится, стремясь максимально приблизиться к белому «собрату». Игроки собранны, но самые преданные болельщики (мамы) не могут сдержать эмоций, поддерживая спортсменов.

Так, житель пригородного села Джамбул 14-летний Мирлан Рыс­кулов – спортсмен со стажем.

– Спортом мы занимаемся уже пять лет. Раньше увлекались тоғызқұмалақ, потом решили выбрать более подвижный вид, чтобы развивать и укреплять мышцы, координировать движения. С нашим диагнозом – ДЦП – это полезно, и для общения и хорошего настроения тоже очень важно. Три месяца ходим на тренировки по бочча, – говорит мама Мирлана.

Сегодня бочча – один из самых динамично развивающихся видов спорта для людей с инвалиднос­тью. Он подходит для игроков с тяжелой формой поражения центральной нервной системы и травмами позвоночника, он развивает точность, собранность, выносливость. Можно играть инди­видуально, в паре или коман­дой. Правила бочча просты: пос­ле жеребьевки один из игроков выбрасывает целевой (белый) мяч, дальше остальные участники должны свои мячи (синие и красные) бросить так, чтобы они оказались как можно ближе к белому.

У нас в стране этот вид спорта также активно взяли на вооружение тренеры спортклубов для людей с ограниченными возможнос­тями, создана республиканская федерация. Первый мастер-класс по бочча в Уральске состоялся в прошлом году. Его провел тренер и мастер паралимпийских видов спорта международного класса, председатель областного филиала Национального паралимпийского комитета Азон Шаймарданов.

– Мы тогда записали 150 человек, изъявивших желание заниматься, – рассказывает Азон Нурмуханович. – Но на занятия приходят порядка тридцати. Основная сложность – добраться до места тренировок. Спасибо руководству АО «Конденсат» за то, что выделили спортзал в своем фитнес-центре. Здесь мы три раза в неделю проводим физподготовку и два раза тренируемся. И игроки, и тренеры, которые сегодня выступили в качестве судей, вместе осваивают все нюансы новой игры. Ребятам очень нравится. Занятия поднимают настроение, развивают соревновательный дух. Если спортсмен вспотел, значит, тренировка удалась. Сегодня у нас знаменательный день – мы впервые проводим городской чемпионат. Надеюсь, нас заметят, и мы будем отстаивать честь Уральска на респуб­ликанских и международных спортивных аренах.

Поддержать юных спортсменов и их болельщиков пришли представители западноказахстанского филиала ОО «Общество красного полумесяца РК». В рамках акции «Добрые посылки» они вручили участникам майки и футболки для занятий спортом.

– Мы хотим и дальше сотрудничать, – говорит руководитель филиала Светлана Тенишева. – Будем обучать людей с особыми потребностями и членов их семей навыкам оказания первой помощи.

В числе тех, кто открыл первый чемпионат по бочча, – известный музыкант и исполнитель Сагадат Рахметжанов:

– Несколько месяцев назад мы с Азоном Шаймардановым встретились случайно на концерте, разговорились. Решили при обществе организовать музыкальный кружок по игре на домбре и пению для всех желающих независимо от возраста. С прошлого года такой кружок веду при дворовом клубе.

Приветствовали участников заслуженный тренер РК по сурдо-дзюдо Темиржан Хасангалиев и его воспитанница – призер сурд­лимпийских игр Дина Иржанова. Она пришла в спорт в 14 лет и сейчас – гордость казахстанского параспорта. А для начинающих спортсменов Дина – яркий пример того, что добиться можно многого, стоит только правильно ставить цели и не сворачивать с выбранного пути.

В зале из динамика звучат стихи:

Все мы близкие… Все мы чьи-то,

Кто-то любит нас, кто-то ждет,

И то ласково, то сердито

Помогает идти вперед…

На столе у судей – медали для победителей и блюда с горячими баурсаками. В чемпионате нет проигравших. И хочется верить, что каждый мальчишка, несмот­ря на свой непростой недуг, сможет найти себя, стать опорой для своей семьи. В этом ребятам пред­стоит помочь всем нам.

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