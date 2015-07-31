Для сильных духом

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Полина ФЕДОРОВА
Его цель – широкая пропаганда и популяризация национальных и народных видов конного спорта как важного средства утверж­дения здорового образа жизни, патрио­тического воспитания. Программа соревнований включала такие традиционные национальные виды спорта, как кокпар, скачки на 7 км, кунан-байга, конкур, бега рысаков, ток-байга, аламан-байга, кыз куу. Соревновались в мастерстве представители разных регионов страны.
Издревле этот вид спорта имеет свои славные традиции и достижения, уходящие корнями в глубокое тысячелетие. К славной когорте людей, отдающих силы и энергию для успешного развития нацио­нальных видов спорта в районе, можно причислить директора ТОО «Нива» Владимира Абермита, акима Раевского сельского округа Ильяса Смаилова, предпринимателя Руслана Газдиева. Их добрым начинаниям активную поддержку оказывают Федерация конного спорта РК и дирекция специализированной ДЮСШ № 7 Астаны.

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