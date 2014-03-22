Конференция была организована Казахским гуманитарно-юридическим университетом. В мероприятии приняли участие представители государственных органов власти, научного сообщества Беларуси, Казахстана и России.

По словам представителя ЕЭК, Договор о Евразийском экономическом союзе может быть подписан президентами Беларуси, Казахстана и России в конце мая текущего года в Астане на Высшем экономическом совете на уровне президентов. Также было отмечено, что договор создаст условия для стабильного развития экономики, свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы без каких-либо изъятий и ограничений.

– В соответствии с этим договором наши страны будут осуществлять согласованную, скоординированную, где это необходимо, единую политику в определенных сферах: в макроэкономике, финансовом секторе, промышленности, регулировании действий субъектов естественных монополий, охране и защите интеллек­туальной собственности, – сказал А. Кишкембаев.

Сергей ОСАНОВ