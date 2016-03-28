​Для строительства, ремонта и отделки

Свою продукцию продемонстрировали около 40 компаний из Казахстана, России и Узбекистана. Активно показали себя южане, представив региональный рынок стройматериалов 13 компаниями, в том числе впервые заявившими о себе. Трендом нынешней выставки стал широкий ассортимент шумоизоляционных материалов по утеплению зданий и сооружений, открытых теплотрасс, воздуховодов, нефте-газотрубопроводов от компании «ЛИТ Казахстан». Новинкой можно считать и продукцию из натурального камня горной породы габбро-диабазов, которую презентовала компания «Архарлы Тас». Заинтересовал посетителей керамический кирпич с уникальной теплопроводностью для облицовки зданий компании «Пежвак», архитектурные фасадные элементы из пенопласта, жидкий травертин, теплоблоки и уникальные 3D-панели компании «ARLAN Юг Строй».

«Строительство – одна из приоритетных сфер Южного Казахстана, – считает директор Палаты предпринимателей ЮКО Аскар Абубакиров. – И она постоянно нуждается в новых технологиях и оборудовании, партнерах и контрактах. Поэтому такие выставки нам нужны, поскольку дают возможность встретиться с руководителями интересующих компаний, провести переговоры с партнерами, обменяться опытом».

Организаторами ShymkentBuild 2016 является казахстанская выставочная компания Iteca при официальной поддержке министерств по инвестициям и развитию, национальной экономики, Палаты предпринимателей ЮКО и областного акимата.