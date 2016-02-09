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​Для стройки и на фурнитуру

Наталья РЫЖКОВА, Темиртау

С момента ввода в эксплуатацию первого агрегата непрерывного горячего цинкования в июле 1998 года выпущено 10 млн тонн готовой продукции, сообщила пресс-служба комбината. Линия горячего цинкования стальной полосы в свое время стала первой и единственной в Центральной Азии и Казахстане. Новая технология появилась в республике с одним из первых инвестиционных проектов, реализованных иностранной сталелитейной компанией, пришедшей в РК.

Уникальное для страны производство позволило не только вывести металлургию на уровень более высоких переделов, но и открыло новые рынки сбыта. По словам Анатолия Ильяшенко, возглавляющего цех горячего цинкования и алюминирования (ЦГЦА) со дня запуска, оцинкованная продукция экспортировалась из Темиртау в 80 стран мира. В США, Канаде, странах Евросоюза, Южной Африке знают о казахстанском металле.

В 2002 году в эксплуа­тацию вошел второй агрегат непрерывного горячего цинкования. Через пару лет предприятие достигло максимальной мощности двух линий – 768 тыс. тонн оцинкованного металла в год. Агрегаты выпускают прокат в рулонах. Толщина полосы в них – от 0,25 до 2 мм, ширина – от 750 до 1 550 мм.

Почти 18 лет ЦГЦА работает с максимальной загрузкой производственных мощностей, выпуская более 50 тыс. тонн продукции в месяц. Некоторое время назад инженеры успешно внедрили технологию безсвинцового оцинкованного покрытия, что позволило компании предложить покупателям прокат и с узором кристаллизации, и с матовым покрытием. Оцинкованный прокат «АрселорМиттал Темиртау» идет в строительную промышленность. Но его также успешно используют в производстве мебельной фурнитуры и предметов бытовой техники.

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