Для талантов нет границ

Безбарьерная среда
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Инклюзивный фестиваль «Жүректен жүрекке», состоявшийся в Доме культуры села Отеген-батыра Алматинской области, оставил много ярких впечатлений у участников и гостей. Организатор мероприя­тия фонд Qazaq Community Development (Qazcomdev) подготовил обширную шоу-программу.

фото организаторов

В конкурсе приняли участие свыше 20 ребят с особыми потребностями – победители отборочных этапов, проведенных ранее в районах и сельских округах Алматинской области. Вместе с ними на сцене блис­тали юные артисты из Алматы, Талдыкоргана и Конаева. Каждый из них сорвал шквал аплодисментов зрителей, продемонстрировав мастерство в вокальном и хореографическом искусстве.

Концерт начался с выступления Казахского национального оркестра народных инструментов им. Курмангазы. Особые эмоции вызвала песня «О Казахстане» в исполнении Дильфузы Умарбаевой. Каждая нота в ней звучала как пронзительное признание в любви к родной земле. Зал аплодировал стоя вокалистам Зейнеп Отегелды, Джафару Тахиру, Даяне Нуралы, хореографическим номерам танцевальной группы «Алтын бала» и Маргулана Секена.

Как рассказал руководитель фонда Qazcomdev Марат Джапаров, это уже седьмой по счету инклюзивный фестиваль, проводимый в регионе при поддержке акимата Алматинской области. Главная цель – адаптация особенных детей к социуму.

– Меня особенно радует, что некоторые участники подготовили авторские пес­ни, – говорит Марат Джапаров. – Сами сочинили текс­ты, сделали аранжировки с помощью искусственного интеллекта. Планируют соз­давать собственные клипы. Для ребят конкурс «Жүректен жүрекке» – настоящий праздник, который не только выявляет самых талантливых, но и позволяет им поверить в себя. Они прояв­ляют здесь силу духа, чувствуют себя нужными, уверенными и счастливыми. Хочу, чтобы в будущем их композиции стали хитами и произвели фурор на больших творческих площадках!

По мнению представителей местной общественности, фес­тиваль стал еще одним шагом к созданию общества равных возможностей. Такие смотры объединяют сердца, учат подрастающее поколение доброте, взаимопониманию. Успехи детей с особыми потребностями – общее достояние всех казах­станцев. Необходимо оказывать поддержку юным талантам и провести следующий фестиваль уже на республиканском уровне.

Спонсорскую помощь социальному проекту оказали несколько предпринимателей из Илийского района Алматинской области. В итоге все участники фестиваля удостоились денежных призов и ценных подарков, без наград не остался­ никто. По словам организаторов, фестиваль «Жүректен жүрекке» – символ дружбы и вдохновения, показывающий, что у творчества нет границ, а доброта и талант делают мир ярче.

#инклюзия #фестиваль #Жүректен жүрекке #Отеген-батыр

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