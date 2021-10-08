«Для тебя Жамбыл поет»

Путь в будущее

Особое место в творчестве Жамбыла занимают стихотворения о знаниях, образовании, науке. Этой, казалось бы, уже привычной составляющей человеческого бытия Жамбыл уделял много внимания, подчеркивая, что от знаний, которыми владеют люди, зависит будущее страны. Жамбыл ни в молодые, ни в зрелые годы не получил образования, он никогда не учился в школе. И ясно понимал причину бедности, нищеты, несправедливости, которые долгие годы окружали большую часть казахского общества. Это тьма невежества, так как неграмотного человека легко обмануть, направить по неверному пути.

Акын подчеркивал:

«Тот, кто грамотен,

Тот смел».

И в XIX, и в начале XX века грамотой в Казахстане владели лишь несколько процентов населения, в основном муллы, баи, богатые купцы, то есть феодальная верхушка, а также чиновники и их дети. Образование было не для всех, а лишь для привилегированной части общества.

В России до Октябрьской революции 80% населения составляли крестьяне, деревенские жители, которые были поголовно неграмотными. В фольклоре эта огромная масса людей именовалась темным народом, а в русской литературе – мужиками. В гуще этой массы тонуло немногочис­ленное городское население, живущее своим мирком.

Пришедшие к власти большевики не без оснований видели в крестьянстве большую угрозу своей власти и считали его источником отсталости. Они говорили: «Громадная, неподвижная и в то же время угрожающая масса людей, загораживающая России путь к индустриализации, модернизации и социализму; царство тьмы, которое следует покорить, прежде чем Советский Союз может стать землей обетованной». Перед большевиками встала фантастическая задача – обучить это «царство тьмы» элементарной грамоте – алфавиту, чтению, письму, счету. Причем это касалось не только России, но и всех народов и республик Союза, а это на 1920 год ни много ни мало – 137,7 млн человек (общая численность страны).

Казахские дети, рожденные в семьях батраков и бедняков, изначально оказывались в невыгодных условиях, не имели равных стартовых позиций и были обречены на вечное прозябание, бесправие и невежество. Эта картина сохранялась до революции 1917 года, но уже во время Гражданской войны в огромной стране приступили к так называемой ликвидации безграмотности (ликбез).

Жамбыл в это время уже был седовласым стариком, в 1917-м ему перевалило за 70. В 1919-м подписан декрет Совнаркома о ликвидации неграмотности в Казахстане. В республике открывались передвижные пункты ликвидации безграмотности, красные юрты для работы с женщинами, избы-читальни, школы-коммуны, школы-интернаты, рабфаки.

В 1929 году Казахстан, как и большинство республик СССР, перешел с арабского алфавита на латиницу. К концу 30-х годов специальная лингвистическая комиссия перевела на латинскую основу большинство языков (около 70) народов СССР. Но уже в 1940-м вся страна перешла на кириллицу.

В 1930 году введено обязательное всеобщее начальное образование, в 1931-м – обязательное всеобщее семилетнее, а также обучение неграмотного трудящегося населения республики в возрасте от 15 до 50 лет. К 1935 году обучением в Казахстане уже был охвачен 91% детей школьного возраста, однако лишь треть из них училась в семилетних и средних школах.

Быстро развивалась система профессионально-технического и среднего специального образования. Начавшаяся в стране в 1928 году индустриализация требовала большого количества не просто грамотных, а технически образованных специалистов, способных за короткое время создать промышленную основу государства. Так индустриализация подстегивала ускорение всеобщей грамотности населения.

Жамбыл с восторгом описывал позитивные преобразования, происходящие в обществе. Он одинаково восхищался как работниками физического труда – рабочими, тружениками колхозов и совхозов, так и представителями молодой советской интеллигенции – учителями, учеными, поэтами, писателями, журналистами:

Будь славен тракторист,

И рудокоп в забое,

И с молотом кузнец,

И тот, чей штык – перо.

Хвала тому, кто хлеб и мясо

добывает,

Но и тому хвала, кто, встав

на путь наук,

Между деревнею и городом

стирает

Тысячелетья грань – источник

давних мук.

Я прохожу страной, как

яблоневым садом.

Театры, горы книг и школы

есть у нас…

Навсегда покончить с нищетой, неграмотностью и голодом, с эксплуатацией и зависимостью от развитых капиталистических держав можно было только одним способом: как можно скорее построить фундамент собственной промышленности. Поэтому трудящихся активно призывали изучать технику, осваивать передовые методы ведения хозяйства, овладевать наукой, а для этого крайне необходимо было покончить с неграмотностью раз и навсегда.

Вот о чем пел Жамбыл, обращаясь к школьникам, остро осознавая значение образования в жизни как отдельного человека, так и всей страны. Он подчеркивал: «Школа – путь в будущее».

Мир необъятен, глубок и велик.

Школа – познанья и света

родник,

Школа – пристанище светлой

науки,

Дверь во Вселенную –

шествуйте, внуки!

За счет значительного увеличения правительством Казах­стана ассигнований на народное образование стали открываться интернаты и общежития, выдаваться стипендии, школьники бесплатно снабжались учебниками, пособиями, обувью, одеждой, обеспечивались транспортом и так далее. Открываемые школы отвечали многонациональному составу населения. В респуб­лике открывались школы на казахском, русском, татарском, узбекском, уйгурском, немецком, эстонском и других языках.

По данным переписи населения СССР 1939 года, грамотность лиц в возрасте от 16 до 50 лет приближалась к 90%, а к началу 1940-х ситуация с неграмотностью в большинстве районов СССР перестала быть катастрофической.

«Не бегите от книги – Она золотые ключи принесет»

Жамбыл обращается к детям и молодежи, наставляя их на путь истинный, предостерегая их от соблазна безделья и легкомыслия, в которых бесследно сгорают лучшие годы человека, равно как и вся его жизнь. Хотя в юные и молодые годы Жамбыла в Казахстане не было светских школ и он не мог учиться, акын тем не менее корит себя за беззаботность:

Бездельничали вдоволь мы,

Мы были без вина пьяны,

Впустую наши шли года…

Подумайте о том, друзья,

Пример с нас в этом брать

нельзя,

Да сгинет лодырь навсегда.

В стихотворении «Учись, малыш!» Жамбыл апеллирует к своему безрадостному детству и юности, лишенным образования и света знаний. Призывает учиться, ссылаясь на примеры из своей жизни:

Пой, домбра, тепло и нежно!

Ты учись, малыш, прилежно,

В школе радостной учись!

Жили мы в иную пору,

Не смотрели в нашу нору

Солнца теплые лучи!

Мы росли, малыш, в неволе.

Нас, как перекати-поле,

По степям нужда гнала.

Наше детство было мукой.

Нашей школой и наукой

Палка байская была...

Детям бедняков XIX – начала XX веков была уготована безрадостная судьба: летом пасти байский скот и ухаживать за ним под палящим солнцем в выжженной степи, а в зимнюю стужу, рискуя собой, защищать его от нападения волков.

Ласки мы, малыш, не знали.

Мы голодными скитались

По горам и по долам.

Нам пески постелью были,

Мы с волчатами делили

Наше детство пополам.

Ты, малыш, как месяц светел.

Ты счастливей всех на свете.

Для тебя мой сад цветет.

Ты мой шустрый, мой веселый.

Для тебя открыты школы,

Для тебя Жамбыл поет.

Акын описывает новое время нового века, с которым пришла пора равных возможностей для всех людей, когда получение образования перестало быть привилегией только богатых сословий.

Ты учись, малыш, без лени,

Всем примером будь всегда,

Быть бесстрашным, быть

правдивым –

Это значит – жить счастливо,

Не старея никогда.

Чтобы все свои старанья,

Силу, молодость и знанья

Светлой родине отдать.

Чтоб тебя в народе знали,

Чтоб тебя, малыш мой, стали

И любить, и уважать.

Наступило время, когда человек, не имея ничего за душой – ни денег, ни имущества, ни высокого положения в обществе, зачастую даже родителей, мог с помощью своих знаний, трудолюбия и упорства достичь всего, о чем только мечтал в детстве. Стать достойным сыном своего народа, приносить пользу обществу и Родине. Жамбыл своими глазами видел ломку патриархальных устоев общества и метаморфозы политической, экономической, культурной жизни страны.

Акын написал песню «К учителю», которого назвал честным, лучшим сыном Родины, в груди у которого бьется чистое, горячее сердце, дарящее любовь детям. Жамбыл уважал учителей и ценил их труд. «Он – разум страны. Он – садовник науки», – пел акын в песне.

Учителю песню Жамбыл

посвящает.

Советскую школу Жамбыл

посещает.

Там внуки Жамбыла сидят за

столами,

Решают задачи, летят над

морями.

И смотрит за ними, и ходит

вокруг

Учитель – их лучший товарищ

и друг.

Как счастье, хранится в груди

у акына

Труд честного, лучшего Родины

сына.

Советским детям и школьникам Жамбыл Жабаев адресовал следующие произведения: «Колыбельная песня», «Учись, малыш!», «Школьной детворе», «К учителю», «Комсомолу», «Первомайская песня» и другие. В «Колыбельной песне» великий акын напевал малышу, внушая ему мысли о счастливом, безопасном будущем и в то же время призывая быть бдительным, сильным и храбрым, быть способным встать на защиту Родины в час испытаний:

Чтобы ты, малыш, уснул,

На домбре звенит Жамбыл.

Струны он перебирает

Доброй дедовской рукой,

Колыбель твою качает

И тихонько напевает,

Напевает он покой.

Чтоб ты вырос всех счастливей,

Всех умнее, всех красивей,

Всех отважней на земле,

Вырастай, джигитом будь!

Пред тобою светлый путь.

В возрожденном Казахстане…

Жамбыл поет, что уже стар, он прожил много лет, но тем не менее в душе по-прежнему молод, и эту молодость, энтузиазм, возвышенность духа он передает детям:

Хоть стар я, но песня моя

молода,

Хоть стар я, хоть прожил

большие года,

Но молодо сердце мое навсегда.

На вас я смотрю, и о вас я пою,

И лучшие чувства я вам отдаю,

Я – старый Жамбыл из степей

Жетысу.

Жамбыл, как и Абай, глубоко осознавал значимость образования в современном мире. Огромная страна была окружена не особо доброжелательными государствами. Победа в Граж­данской войне обеспечила лишь временный мир и передышку всего на 20 лет. Впереди предстояла жестокая схватка с сильным врагом не на жизнь, а на смерть в Великой Отечественной войне. И в этой схватке должен был победить сильнейший. Грохот от вражеских сапог и бряцание оружием становились все громче и ближе...

Осматривая новые школы, проходя по широким коридорам, Жамбыл не мог нарадоваться за детей, получивших уникальную возможность бесплатно учиться и приносить пользу Отечеству. Он был счастлив, что дети стремятся к знаниям:

Я вижу, в школах горят огни,

Огни справедливости и наук.

Струится знанья волшебный

родник,

К нему молодой и старый

приник…

Родина! Ты – колыбель наших

школ.

С песней Жамбыл к детям

в школу зашел.

В небе орел веселится проворный.

Дети гуляют по залам

просторным...

Акын, не освоивший грамоту в советское время в силу своего старческого возраста, призывал детей и молодежь набираться знаний и читать книги: «… Из книг бьет света и знаний хрустальный родник». Он верил, что человек, овладевший знаниями, получивший хорошее воспитание, будет творить добрые дела во благо своего народа: «Если светлые думы в твоей голове, ты – создатель добра».

Согласитесь, наставления Жамбыла ценны и для нас, живущих в XXI веке. Они безыскусны, искренни и проникнуты теплой заботой и любовью к юным душам – молодым, которым строить свой дом, обустраивать свою страну и учить своих детей. Хочется привести и знаковые строки, которые посвятила Жамбылу преподаватель одной из таразских школ:

Ты можешь гордиться

сынами, акын,

Советы твои мы бережно

чтим,

Уверенно к цели великой идем,

Все трудности, трения мы

изживем

И знания свет навек обретем.