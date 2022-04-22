Для трансконтинентальной доставки грузов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов призвал страны Азии шире использовать Транскаспийский международный транспортный маршрут.

В Боао (КНР) состоялась церемония открытия пленарной сессии Боаоского азиатского форума. В нынешнем году он проходит под девизом «Пандемия COVID-19 и мир: совместное содействие международному развитию и создание общего будущего». С видеообращением к участникам мероприятия выступил Премьер-министр РК Алихан Смаилов.

В своем выступлении глава Правительства отметил, что в настоящее время в республике осуществляется ряд экономических реформ, направленных на обеспечение качественного роста и повышение благосостоя­ния казахстанцев.

В марте текущего года Глава государства Касым-Жомарт Токаев­ выступил с масштабной программой политических реформ, направленных на строительство нового Казахстана. Утвержден общенациональный план, предусматривающий реализацию значимых политических реформ и комплексного пакета первоочередных антикризисных мер.

Данные шаги позволили обеспечить реализацию социальных обязательств государства и сформировать благоприятную внут­реннюю среду для устойчивого развития, сказал Премьер-министр РК. По словам Алихана Смаи­лова, тематика форума в полной мере отражает озабоченность мирового сообщества развитием в постпандемийную эпоху. В свою очередь Казахстан заинтересован в скорейшем преодолении кризисных явлений, вызванных пандемией, и восстановлении стабильных международных экономических связей. Поэтому глава Правительства РК предложил придерживаться стратегии ВОЗ по обеспечению глобальной вакцинации против COVID-19 и разработать свод правил по справедливому распределению вакцин и терапевтических средств.

Алихан Смаилов также отметил необходимость поддержания высокого уровня кооперации в рамках инициативы «Один пояс, один путь».

«Казахстан, являясь ключевым звеном «Экономического пояса Шелкового пути», усилит работу по бесперебойному обеспечению международных транзитных перевозок. В связи с этим предлагаем зарубежным партнерам активнее подключаться к использованию Транскаспийского международного транспортного маршрута, который отвечает высоким требованиям безопасности поставок и способен в полной мере обеспечить спрос на трансконтинентальную доставку грузов», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Участие в форуме в онлайн-формате приняли главы государств Израиля, Филиппин, Монголии, Непала, а также глава правительства Лаоса и ряд международных организаций, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.