Общество
Для удержания цен на продукты питания производители сельхозпродукции просят выделить оборотные средства на закуп сырья
Рустем Алиев
На сегодняшний день наблюдается снижение еженедельной динамики роста цен на социально значимые продукты с 0,5–0,6 до 0–0,1%.

Как сообщила пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК, в рамках работы по мониторингу цен на продовольствие ведомство провело встречи с производителями аграрной продукции и их объединениями.

Учитывая появление нового урожая и поддержку Правительства, в том числе при предоставлении ГСМ, явных причин, как это было озвучено участниками встреч, для резкого роста цен на продукты питания до конца текущего года нет.

Исключением могут стать куриные яйца, цены на которые после убыточного летнего межсезонья вернутся на уровень начала года.

Вместе с тем остается ряд базовых факторов, создающих рис­ки роста цен. В первую очередь, это высокая доля зависимости от импорта на рынках социально значимых продуктов (сахар, подсолнечное масло, гречка, рожки, говядина и другое), что означает безусловное повышение отечественных цен в случае их роста на данные товары за рубежом.

Следующий фактор – сокращение объемов производства отдельных видов сельхозпродукции и посевных площадей, в том числе обусловленное нестабильностью направлений субсидирования, сокращением объемов выделяемых средств.

В связи с этим производители сельхозпродукции просят выделить оборотные средства для закупа сырья нового урожая по действующим низким ценам, чтобы в течение года избежать связанного с этим увеличения затрат.

Одновременно Агентство по защите и развитию конкуренции начало работу по выявлению пос­реднических схем сбыта сельхозпродукции и проверке обос­нованности торговых надбавок.

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