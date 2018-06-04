СпецЦОН расположился в специально построенном здании площадью 2 500 кв. м в поселке Зачаганске. В помещении оборудованы 15 столов для прие­ма документов от граждан, а также сектор самообслуживания Connection point, где можно самостоятельно оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения, транс­портные налоги.

Как отметил председатель гос­корпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов, оказание услуг посредством «одного окна» позволит регистрировать транспорт в течение 90 минут и около двух часов потратить на получение водительского удостоверения.

– Такие сроки стали возможны благодаря автоматизации бизнес-процессов и концентрации дополнительных сервисов на территории одного комплекса. Для быстрого прохождения комиссии здесь расположены кабинеты для врачей, – отметил он.

По словам Аблайхана Оспанова, о необходимости открытия подобного центра шла речь в про­шлом году в ходе встречи с акимом облас­ти Алтаем Кульгиновым, и спустя некоторое время ЦОН был построен в рамках государственно-частного партнерства. Ожидается, что ежегодно услуги по выдаче водительских удостоверений и регистрации автотранспортных средств здесь смогут получать 70 тыс. жителей Уральска.

Перед зданием центра расположен автодром, где можно сдавать экзамены по вождению. В классе для сдачи теории одно­временно могут тестироваться 15 человек.

В «Правительстве для граж­дан» отмечают, что с начала нынешнего года в регионе выдано более 10,6 тыс. водительских удостоверений.