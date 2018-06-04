СпецЦОН расположился в специально построенном здании площадью 2 500 кв. м в поселке Зачаганске. В помещении оборудованы 15 столов для приема документов от граждан, а также сектор самообслуживания Connection point, где можно самостоятельно оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения, транспортные налоги.
Как отметил председатель госкорпорации «Правительство для граждан» Аблайхан Оспанов, оказание услуг посредством «одного окна» позволит регистрировать транспорт в течение 90 минут и около двух часов потратить на получение водительского удостоверения.
– Такие сроки стали возможны благодаря автоматизации бизнес-процессов и концентрации дополнительных сервисов на территории одного комплекса. Для быстрого прохождения комиссии здесь расположены кабинеты для врачей, – отметил он.
По словам Аблайхана Оспанова, о необходимости открытия подобного центра шла речь в прошлом году в ходе встречи с акимом области Алтаем Кульгиновым, и спустя некоторое время ЦОН был построен в рамках государственно-частного партнерства. Ожидается, что ежегодно услуги по выдаче водительских удостоверений и регистрации автотранспортных средств здесь смогут получать 70 тыс. жителей Уральска.
Перед зданием центра расположен автодром, где можно сдавать экзамены по вождению. В классе для сдачи теории одновременно могут тестироваться 15 человек.
В «Правительстве для граждан» отмечают, что с начала нынешнего года в регионе выдано более 10,6 тыс. водительских удостоверений.