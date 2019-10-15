Для удобства граждан

В учреждении ЕЦ-166/1 (СИЗО) при поддержке акимата города Нур-Султана состоялось открытие фронт-офиса, предназначенного как для родственников осужденных и следственно-арес­тованных, так и для адвокатов, общественных защитников и тех, кому необходимо получить справку или оставить обращение.

Как пояснил начальник городского департамента УИС полковник юстиции Ернат Акылжанов, открытие подобного офиса – важное и очень нужное дело. Уже долгое время велись разговоры и неоднократно поступали обращения от граждан об отсутствии в столичном следственном изоляторе помещений и условий для визитеров. Здание учреждения 1975 года постройки, в котором на сегодня содержатся около 459 человек, и правда требовало улучшений. Между тем вопрос создания специализированного помещения для приема граждан был внесен в Дорожную карту по модернизации органов внут­ренних дел на 2019–2021 годы. А окончательное решение о возведении модульной конструкции фронта-офиса было принято в ходе выездного заседания совета по содействию деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, а также по организации социальной и иной помощи лицам, отбывшим уголовные наказания, в марте текущего года.

– Нами учитываются все обращения и отзывы, на их основе принимаются необходимые меры. Поверьте, ни одно обращение или заявление не остается без внимания – это наша ключевая задача. Глава государства в своем недавнем Послании народу Казахстана четко подчеркнул важность прозрачности между ветвями государственной власти и общественности. Президент отметил, что «наша общая задача – воплотить в жизнь концепцию «слышащего государства», которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан, – прокомментировал Ернат Акылжанов.

По его словам, фронт-офис с единым пропускным пунктом, способным принять до 150 посетителей ежедневно, существенно сократит время ожидания. К тому же фронт-офис оснащен системой управления очередью – дополнительная функция, позволяющая сделать процесс ожидания намного комфортнее. А электронная очередь по аналогии работы ЦОНов снизит коррупционные риски.

Открытие подобного фронт-офиса, еще раз подчеркнули в ведомстве, – одна из системных мер, призванных повысить уровень доверия граждан к правоохранительным органам путем оптимизации процесса приема посетителей в здании следственного изолятора.

Во время презентации офиса гостям удалось обойти всю территорию учреждения, заглянуть в следственные кабинеты для общественных защитников и адвокатов, осмотреть местную библиотеку, кабинеты организации теологической реабилитационной работы с осужденными. К слову, в новом фронт-офисе предусмотрено 16 кабинетов для правозащитников, а также 4 комнаты для краткосрочных свиданий.

В операционном зале гостям продемонстрировали материально-технические средства, приобретенные при поддержке акимата столицы, в частности, дактилоскопическое оборудование, видеорегистраторы, переносные рации для оснащения сотрудников уголовно-исполнительной системы, досмотровое оборудование – рентгеновская установка для досмотра груза и арочный металлодетектор, размещенные на контрольно-пропускном пункте. Кроме того, удалось увидеть в действии и сканер досмотра человека, с помощью которого осуществляется полный бесконтактный обыск следственно-арестованных и осужденных.