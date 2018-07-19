​Для удобства и интеграции

Исключить бумагооборот и упростить жизнь пациентам стараются в Мангистауском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом. Планируется, что к концу 2018 года здесь будет внедрен ряд цифровых новшеств, призванных избавить от волокиты, а также увеличить охват населения исследованиями. Цифровизация медицинской сферы основной задачей ставит не только упрощение внутриведомственного обмена данными, главное, как поясняют специа­листы, – облегчить жизнь пациентам.

В республике налажено эпидемиологическое слежение за ВИЧ-инфицированными больными, в эту электронную базу интегрированы все области. Доступ в программу ограничен, данные вводятся в кодированном виде, поскольку информация, касающаяся этой категории больных, конфиденциальная. Однако перед системой здравоохранения стоят задачи полного перехода на электронный обмен данными как между лечебными учреждениями, так и в работе с пациентами.

– Мы подали заявку на разработку программы, в которой все направления на выявление ВИЧ-инфекции из лечебных учреждений в центр должны подаваться в электронном виде, и после исследования результаты должны возвращаться таким же способом. Отрабатывать подобным образом планируется и анализы реципиентов, – объясняет руководитель Мангистауского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом Алмабек Бисен. – Кроме этого, работаем над электронными методами контроля пациентов, получающих лечение по квоте за пределами Мангистау, чьи результаты исследований мы планируем систематизировать в общей базе данных. Для этого ведутся переговоры с разработчиками компании «ДамуМед».

Месяц назад было внедрено удобное мобильное приложение POZ.INFO для помощи лицам, живущим с вирусом и состоящим на учете в СПИД-центре. Теперь результаты анализов отправляются на мобильный телефон пациентов. Помимо этого, через приложение направляются корректировки по лечению и другая необходимая информация.

– Это приложение разработано в Российской Федерации, мы ознакомились с ним на респуб­ликанской видеоконференции, где коллеги из Москвы предложили внедрить его совершенно бесплатно, – говорит Алмабек Бисен.

Что касается изменений в лечебной части, то по новым стандартам, введенным в текущем году, к лечению ВИЧ-инфицированных больных приступают непосредственно после выявления. Если раньше время тратилось на исследования, определение стадии заболевания и состояния пациента, теперь, независимо от этих данных, больные получают необходимый объем медицинской помощи сразу. Так, в прошлом году за аналогичный период лечение получали 73 больных, сейчас их количество выросло до 115.

Несмотря на то что Мангистау­ская область относится к регионам с низким уровнем заболеваемости ВИЧ-инфекцией, показатели растут. Связано это не только с увеличением числа заразившихся, но и с применением четвертого поколения тестовых систем – более чувствительных и, как следствие, эффективных при диагностике. Конечно, на качестве медицинских услуг сказывается и оснащенность центра. Для выявления вирусной нагрузки специалисты СПИД-центра используют оборудование ПЦР-диагностики, так что отправлять анализы в Алматы или Астану не приходится. Центр оснащен цитофлюрометром для определения состояния иммунитета больных, в необходимом количестве имеются ИФА-аппараты и экспресс-тесты.

Как сообщил Алмабек Бисен, в последние годы ВИЧ-инфицированные пациенты чаще всего выявляются среди трудовых мигрантов – 30% из всех зарегистрированных случаев составляют иностранцы. Если говорить о статистике, первый случай заражения СПИДом в Мангистау был зарегистрирован в 1994 году, с того времени в области было выявлено 294 случая заражения этой коварной болезнью. По сос­тоянию на июнь 2018 года, зарегистрировано 27 случаев. Как рассказал руководитель центра, для контроля лиц, наиболее подверженных заражению ВИЧ и СПИДом, 18 аутрич-работников центра раздают шприцы и презервативы гражданам, употреб­ляющим наркотики, а также работницам секс-индустрии. Основным риском заражения вирусом иммунодефицита, как подчеркнул Алмабек Бисен, становятся незащищенные половые акты.